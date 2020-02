FIFA 20: Title Update 11 hat sehr kurze Patch Notes – das steckt drin

In FIFA 20 geht das neue Title Update 11 live. Was drin steckt, erfahrt ihr hier.

Wann kommt das Update? Wie gewohnt bekommen PC-Spieler das Title Update 11 etwas früher als Konsolenspieler. Während der Patch auf PC bereits live ist, wird er auf PS4 und Xbox One zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein.

Das neue Update verändert vor allem visuelle Aspekte

Patch Notes: Was steckt im Update?

Keine Gameplay-Änderungen: Während das vergangene Update 10 so manche Änderung am Gameplay vornahm, kommt Update 11 ohne aus. Im neuesten Patch stecken eher visuelle Korrekturen.

Diese Änderungen gibt es in FUT: Unter anderem wurde ein schon länger bestehender Fehler in Ultimate Team gefixt. Hier kam es zu fehlerhaften Darstellungen dynamischer Bilder beim Öffnen von Packs – beispielsweise bei TOTW-Spielern. Diese wurden nun berichtigt. Darüber hinaus wurden visuelle Bugs ausgebessert.

Fixes in Karriere & Volta-Modus: Auch in den übrigen Modi gab es kleine Verbesserungen. In der Karriere wurde ein Fehler behoben, bei dem Spiele ohne Gegentor falsch bewertet wurden, wenn der Gegner ein Eigentor schoss. Dazu wurde ein Positionsproblem behoben, das dazu führte, dass manche Spieler sich über falsche Aufstellungen beschwerten.

In Volta könnt ihr nun mehr Animationen überspringen

In Volta könnt ihr nun die „Spieler des Spiels“ Animation überspringen. Darüber hinaus wurden Bugs im Verlaufe der Story behoben.

Zu guter Letzt wurden 24 neue Star Heads hinzugefügt, sowie Trikots und Stadien aktualisiert. Außerdem zeigte der Trainer manchmal zu späte Timed-Finishes an – auch wenn ihr diese Option abgeschaltet hattet. Dies soll nun ebenfalls nicht mehr vorkommen.

Beim Gameplay bleibt derweil alles beim Alten. Vergleichsweise neu hingegen sind die vielen Spezialkarten aus Aufgaben in FIFA 20: