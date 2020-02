FIFA 20 TOTW 22: Die Predictions zum neuen Team der Woche

In FIFA 20 erscheint am Mittwoch das TOTW 22 (Team of the Week). Erfahrt hier, welche Spieler gute Chancen auf einen Platz im neuen Team der Woche haben.

Was sind TOTW Predictions? Bei den Predictions zum Team der Woche handelt es sich um Vorhersagen der Community. Dabei wird versucht zu erahnen, welche Spieler aufgrund ihrer guten Leistungen vom Wochenende von EA in das nächste TOTW gewählt werden.

Erstaunlich oft treffen die Vorhersagen dabei ins Schwarze und es gelingt, viele Spieler richtig vorherzusagen. Eine Garantie sind die Predictions allerdings nicht.

Vorhersage zum Team of the Week 22 in Ultimate Team

Diese Predictions stammen von fifauteam:

Torhüter:

TW: Alexander Schwolow (SC Freiburg)

TW: Agustin Rossi (Club Atletico Lanus)

Verteidiger:

IV: Sergio Ramos (Real Madrid)

LV: Kenny Lala (RC Strasbourg)

RV: Denzel Dumfries (PSV Eindhoven)

LV: Caner Erkin (Besiktas JK)

IV: Kevin Theophile-Catherine (Dinamo Zagreb)

IV: Ricardo Costa (Boavista FC)

Mittelfeldspieler:

RF: Angel Di Maria (Paris Saint Germain)

LF: Robin Quaison (FSV Mainz 05)

ZOM: Gaston Ramirez (Sampdoria)

RM: Timothy Chandler (Eintracht Frankfurt)

ZM: Callum McGregor (Celtic)

ZM: Fabian Frei (FC Basel)

LF: Marius Bülter (Union Berlin)

ZM: Samuel Asamoah (Sint-Truidense)

RF: Marcus Edwards (Vitoria Guimaraes)

Stürmer:

ST: Kevin Volland (Bayer Leverkusen)

ST: Ivan Toney (Peterborough United)

ST: Jorge Molina (Getafe CF)

ST: Cyriel Dessers (Heracles Almelo)

ST: Fabio Borini (Hellas Verona)

ST: Lukas Hinterseer (Hamburger SV)

ST: Dani Gomez (CD Tenerife)

Mögliche Bundesligaspieler im TOTW 22

Diese Spieler aus der Bundesliga könnten dabei sein:

Kevin Volland machte ein richtig starkes Spiel und schoss 2 Tore im Top-Spiel gegen Borussia Dortmund. Damit könnte er sich seine erste Inform-Karte in FUT 20 verdient haben.

So könnte die erste Inform-Karte von Volland aussehen

Alexander Schwolow hielt den Kasten der Freiburger mit 6 Paraden sauber. Ob es für diese starke Torhüter-Leistung eine TOTW-Karte gibt, erfahren wir am Mittwoch.

Robin Quaison erzielte mit seinem Hattrick alle 3 Tore für Mainz 05 im Spiel gegen Werder Bremen. Eine starke Leistung, die durchaus mit einer Inform-Karte belohnt werden könnte.

Timothy Chandler spielte stark und steuerte 2 Tore zum 5:0 Sieg von Eintracht Frankfurt gegen Augsburg bei.

Marius Bülter sorgte mit seinen 2 Toren gegen Werder Bremen für den Sieg von Union Berlin. Damit könnte der Mittelfeldspieler seine erste Inform-Karte erhalten.

Dann erscheint das TOTW 22: Ab Mittwoch, den 12. Februar um 19:00 Uhr, sind die neuen Inform-Karten in FIFA 20 Ultimate Team verfügbar.

