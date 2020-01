FIFA 20: Title Update 10 dürfte für mehr Tore sorgen

In FIFA 20 kommt das neue Title Update 10. Was an Änderungen drinsteckt, erfahrt ihr hier!

Wann kommt das Update? Das neue Title Update 10 geht wie gewohnt zuerst auf PC live. Für PS4 und Xbox One wird die neuste Version erst zu einem späteren Zeitpunkt aufgespielt.

Was bringt das Update? Neben einigen Gameplay-Anpassungen gib es Fehler-Korrekturen und visuelle Veränderungen. Im folgenden zeigen wir euch die wichtigsten Änderungen im Detail.

Was bringt das neue Update?

FIFA 20: Title Update 10 – die Patch Notes

Das ändert sich am Gameplay: Das mittlerweile bereits zehnte Update für FIFA 20 nimmt vor allem einige Offensiv-Szenarien ins Visier.

Als erstes wird das Dribbling verbessert. Das gilt sowohl für die Responsivität der Eingaben, als auch für die Effektivität. Vor allem das Dribbling bei Spielern, die bei Dribbling-, Agilitäts- und Balance-Werten einen Durchschnitt von 80 oder höher erreichen, soll sich in Zukunft stärker anfühlen. Darüber hinaus werden eure Spieler schneller durchstarten, wenn ihr das sogenannte „Strafe-Dribbling“ mit einem Sprint beendet.

Dazu werden einfache Abschlüsse im Sechzehner effektiver werden. Sie sollen seltener an den Pfosten gehen oder das Tor verfehlen. Auch Schüsse aus spitzem Winkel sollen eher auf’s Tor gehen, als zuvor.

Mehr Tore dank Title Update 10? Neben den genannten Anpassungen wird auch das grüne Timed Finishing weniger fehleranfällig. Ihr bekommt also einige Verbesserungen in der Offensive, die es leichter machen werden, Tore zu erzielen. Um sich dagegen zu wehren wird es noch wichtiger sein, sich eine konsequente Defensivtaktik zu überlegen.

Eure Torschüsse sollen öfter zum Erfolg führen

Das ändert sich noch: In Ultimate Team werden mit dem Update mehrere Fehler behoben, die vor allem visueller Natur sind. Im Karrieremodus wird die Schwierigkeit angepasst: Die Stufe „Ultimate“ wird jetzt noch herausfordernder. Darüber hinaus wurden 71 neue Star Heads in das Spiel integriert. Die komplette Liste der Änderungen findet ihr in im FIFA Forum.

