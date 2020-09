In FIFA 20, FIFA 19 und älteren Titeln sind am 2. September die Server down. Das Online-Spielen ist nicht möglich und die Web App nicht erreichbar. Die Entwickler meldeten sich bereits und erklären, dass die Server lange offline sind.

Wie lange sind die Server down? Laut EA Sports müsst ihr wohl bis zum Mittag warten, bis ihr wieder FIFA spielen könnt. Die Wartungsarbeiten gehen diesmal insgesamt satte 10 Stunden.

Der Start war um 03:00 Uhr morgens. Gegen 13:00 Uhr solltet ihr also wieder auf die Online-Dienste wie das Matchmaking oder auch die Web App zugreifen können. Jedenfalls, solange alles nach Plan läuft.

Mit etwas Glück kommt ihr sogar vor 13:00 Uhr wieder ins Spiel oder in die Web App, wenn die Arbeiten vorher abgeschlossen werden.

Betroffen sind alle FIFA-Titel von dieser Wartung. Ihr könnt also nicht auf FIFA 19 ausweichen, nur weil der aktuelle Teil nicht läuft.

Was könnt ihr in der Zwischenzeit tun? Wenn ihr schon gespannt auf FIFA 21 seid, dann haben wir auf MeinMMO viel Lesestoff für euch.

Web App nicht erreichbar

Keine Packs öffnen: Spieler berichten, dass die Web App und die Companion App nicht erreichbar sind. Für euch bedeutet das, dass ihr bis zum Ende der Wartungsarbeiten keine Packs öffnen und auch nicht auf dem Transfermarkt tätig sein könnt.

Ein möglicher Fehlercode der Web App

Wer jetzt trotzdem auf die Web App zugreifen will, bekommt möglicherweise die Fehlermeldung wie hier auf dem Bild. Lasst euch davon nicht verunsichern, mit eurem Konto gibt es keine Probleme. Wartet einfach auf das Ende der Wartungsarbeiten.

So reagieren die Spieler

Auf Twitter reagieren die Spieler auf die Ankündigung der Wartungsarbeiten. Besonders in der US-Region war der Start das Server-Downs ungünstig, denn das startete dort teilweise am frühen Abend. Zu der Zeit, wo viele von der Arbeit kommen und endlich Zeit zum Spielen haben.

JohnFutRook schreibt: Verlängert bitte die Aufgabe mit Sane. Ich wollte die heute Abend abschließen, weil ich nur heute Zeit habe. Das Timing ist für uns in US schlecht.

Man liest in vielen ähnlichen Tweets von Spielern, die jetzt mehr Zeit für die Sane-Aufgabe haben wollen.

Wir hoffen, dass die Server von FIFA 20 schnell wieder für euch verfügbar sind und ihr dann wieder loszocken könnt. Habt ihr eure Sane-Objectives schon gelöst oder müsst ihr da auch noch ran?