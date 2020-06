In FIFA 20 kann man sich gerade starke Versionen von Diaby und Boëtius sichern. Die Sommer-Showdown-SBC könnte sich für Bundesliga-Fans richtig lohnen.

Das ist die SBC: Im Rahmen des Summer Heat Events hat sich EA Sports ein neues SBC-Konzept ausgedacht. Das nennt sich „Sommer-Showdown“ und funktioniert so: Jede Woche wird ein bestimmtes, reales Fußballspiel in den Fokus gestellt.

Aus jedem der beiden Teams bekommt jeweils ein Spieler eine starke Sommer-Showdown Karte. Damit aber noch nicht genug: Der Spieler des Teams, das letztendlich die Partie gewinnt, bekommt nochmal drei Gesamtpunkte obendrauf. Bei einem Unentschieden gibt es für beide Karten einen Extra-Punkt.

Der erste Summer-Showdown findet in der Bundesliga statt. Wer also ein Team mit Spielern der ersten deutschen Profiliga nutzt, sollte hier genau hingucken.

Boëtius und Diaby in FIFA 20 sind stark, lohnen sich beide

Beide Spieler können euer Bundesliga-Team verstärken

So stark sind die beiden Spieler: Am kommenden Samstag tritt Bayer Leverkusen gegen den 1. FSV Mainz 05 an. Diese Partie ist das Zentrum des dieswöchigen Sommer-Showdowns.

Für Mainz 05 kann man sich den zentralen Mittelfeldspieler Boëtius holen, bei Leverkusen gibt es Linksaußen Diaby. Beide Karten sind bereits in ihrer aktuellen Form sehr stark:

Beide Karten kommen mit starken Offensivwerten daher und verfügen beide über 4-Sterne-Skills und 4 Sterne auf dem schwachen Fuß. Diaby hat leichte Vorteile bei der Geschwindigkeit, Boëtius bei Schüssen. Beide eignen sich als gute Dribbler und Vorlagengeber.

Welche Karte lohnt sich mehr? Entscheidend ist, wo ihr Verstärkung braucht. Mit Boëtius habt ihr eine gute Wahl im Zentrum, während Diaby über die Außen kommt – hier gab es allerdings mit Perisic auch eine gute Alternative.

Die SBCs kosten im Grunde gleich viel, verlangen beide ein 84er Team mit 80 (Diaby) beziehungsweise 75 (Boëtius) und einen TOTW-Spieler. Das lohnt als Entscheidungsgrundlage aber nicht wirklich.

Wenn ihr es auf den Siegbonus abgesehen habt, hat Diaby vermutlich die besseren Chancen. Schließlich ist der FSV Mainz gerade erst den Abstiegsrängen entkommen, während Leverkusen noch um einen Platz in der Champions League kämpft. Natürlich ist aber auch eine Überraschung für den FSV drin.

Wer ganz sicher gehen will, kann auch einfach beide SBCs abschließen. Wer ein Bundesliga-Team spielt, hat mit beiden Spielern auf jeden Fall gute Optionen.

Wenn ihr allerdings keine Verwendung für Bundesliga-Spieler habt, solltet ihr mit eurem SBC-Futter besser auf die nächsten Sommer-SBCs warten. Apropos Warten: Das Warten auf den nächsten Teil der Fußball-Simulation versüßt jetzt der erste Trailer zu FIFA 21.