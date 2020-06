FIFA 20: Geniale Perisic-Karte zeigt, wie irre das neue Sommer-Event ist

In FIFA 20 bringt das „Summer Heat“-Event ziemlich starke Karten für ziemlich niedrige Preise. Wie ungewöhnlich das Event ist, zeigt etwa die neue Karte für Bayern-Star Perisic.

Das ist Summer Heat: Summer Heat ist eine neue Promo, die am ehesten als „Best-Of-Ultimate-Team“ verstanden werden kann. Aktuell stecken zum Beispiel Spezialkarten vergangener Promos in den Packs und landen auch in den Weekend League Rewards.

Außerdem gibt es neue Wochenziele, die euch starke Spieler einbringen können. Das Herzstück sind allerdings die vielen, neuen SBCs. Die Summer-Heat-SBCs bringen mächtige Versionen von Spielern, die wiederum auf alten, beliebten Spezialkarten basieren. Dass die aber so günstig ausfallen würden – damit hat wohl auch der optimistischste FIFA-Fan nicht gerechnet.

Über Perisic muss man nicht zweimal nachdenken

Das macht Perisic so gut: Nehmen wir als Beispiel einmal die neue Summer-Heat-Variante von Ivan Perisic. Der Bayern-Spieler kommt mit nahezu perfekten Werten für die Offensive daher. Er ist schnell, kann schießen, weiß, wie man dribbelt und auch den letzten Pass kann er an den Mann bringen.

Perisic ist definitiv sein Geld wert

Auch bei Eigenschaften wie Balance, Positionsspiel und Ausdauer ist Perisic mit hohen Werten ausgestattet. Dazu kommen ein schwacher Fuß mit fünf Sternen, was ihn aus jeder Lage gefährlich macht, und Vier-Sterne-Skills. Kurzum: Der 94er-Perisic ist eine wahnsinnig starke Karte.

Normalerweise hätte so eine Karte eine Menge gekostet. In vergangenen Events hätte man hier viele hoch bewertete Teams eintauschen müssen. Doch die Summer-Heat-SBC will nur ein einfaches 85er-Team von euch. Sie entspricht in ihrer Gesamtheit etwa 120.000 Münzen, und das auch nur, wenn man absolut kein SBC-Futter mehr im Verein hat. Das ist unfassbar günstig für so eine Karte.

Ndombele kam vor Perisic – und ist ebenfalls stark wie preiswert

Das sagt die Community: Perisic ist nicht die erste starke Karte des Events. Eine neue Ndombele-Version (93) kam etwa als SBC und ist ebenfalls preiswert, dazu kommen starke Spieler in den Wochenaufgaben. Kein Wunder also, dass das Event extrem gut ankommt – denn normalerweise ist es quasi unmöglich, derart starke Karten zu bekommen.

„Wer seid ihr und was habt ihr mit EA gemacht?“, kommentiert etwa ein User auf der FIFA-Seite futbin.

„Toll. Ein guter Preis für eine starke Karte auf einer Position, die leicht unterbesetzt war“, freut sich ein User bei reddit über Perisic.

Und ein weiterer stimmt zu: „Selbst wenn Perisic zwei 87er-Teams gekostet hätte, hätte ich es immer noch gemacht. So gut ist der Wert“ (via reddit).

Wer aktuell auf der Suche nach starken Karten ist, ist beim Summer Heat Event auf jeden Fall richtig.

Viele Spieler hätten sich ein so starkes Event schon vorher im Spiel gewünscht. Einige bringen das neue, plötzlich ziemlich starke Event auch mit der Vorstellung von FIFA 21 in Verbindung und vermuten, dass EA für gute Stimmung sorgen möchte.