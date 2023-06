Fieser Bug in GTA Online lässt eure Fahrzeuge im Wert von Millionen $ verschwinden

Vorsicht beim Einloggen in GTA Online! Gerade ist ein Bug aktiv, durch den eure teuren Fahrzeuge entfernt werden. Spieler berichten von ihren Erfahrungen damit.

Was ist das für ein Bug? In der Online-Welt von Grand Theft Auto V ist die Stimmung gerade mies. In den sozialen Netzwerken berichten Spieler davon, dass sie ihre Fahrzeuge plötzlich verloren haben. Nun warnen Creator vor diesem Bug. Einloggen auf eigene Gefahr, heißt es. Solange das Problem nicht behoben ist, sind eure Fahrzeuge in Gefahr.

Wir zeigen euch hier, wie der Bug genau funktioniert und was Spieler dazu schreiben.

Community warnt vor Einloggen in GTA Online

Das ist die Warnung: Per Tweet vom 20. Juni macht YouTuber GhillieMaster auf die aktuellen Probleme im Online-Modus aufmerksam (via Twitter.com). Er schreibt:

WARNUNG! Überprüft eure Garagen in GTA Online so schnell wie möglich. Ein neuer Bug entfernt zufällig eure Versicherungen. Lasst eure Fahrzeuge nicht zerstören, oder ihr werdet sie verlieren, wenn sie keine Versicherungen haben.

In einem YouTube-Video geht er auch auf den Bug ein:

In den Kommentaren auf Twitter antworten einige Spieler, die von dem Bug betroffen sind. So schreibt Nutzer Jackknife Finnegan: „Ich habe gerade buchstäblich meine MK II aus dem Nichts verloren … ich dachte, ihr macht Späße. Aber das ist ernst und lächerlich“

Ein anderer Nutzer fragt, ob das auf alle Fahrzeuge zutreffen kann. Wie den Deluxo, den Ruiner 2K, Arena-War-Fahrzeuge etc. worauf GhillieMaster antwortet: „Wenn sie gelagert und versichert werden können, dann kann es passieren.“

Auch auf Reddit melden sich Spieler zu dem Thema. Einer schreibt:

„[…] Das Auto, das ich seit Monaten besitze und das automatisch versichert war, weil ich es online gekauft habe, hatte irgendwie keine Versicherung, ich habe jetzt mein Lieblingsauto verloren🥲.“

Was bedeutet das für euch? Wenn ihr gerade mit eurem 3-Millionen-Dollar-Flitzer durch die Straßen von GTA Online brettert, kann es sein, dass plötzlich euer Versicherungsschutz nicht mehr aktiv ist. Sollte ein anderer Spieler in einer Session sich einen Spaß erlauben, und euer Auto zerstören, dann ist es weg. Für immer. Jedenfalls nach dem aktuellen Stand in GTA Online.

Kontrolliert also unbedingt den Versicherungsschutz eurer Fahrzeuge, wenn ihr GTA Online spielen wollt. Das könnt ihr in euren Garagen bei der Fahrzeuginfo machen.

Spieler fahren mit betroffenen Fahrzeugen zu LS-Customs und lassen sie erneut versichern. Aber ob diese Versicherungen nicht mehr vom Bug betroffen sein können, ist unklar.

Diese Probleme kommen kurz nach dem Update, bei dem Rockstar Games knapp 200 Fahrzeuge von den Händlern entfernte.