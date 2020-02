So fies wird Red Dead Online in diesem Dreams-Spiel verspottet

Eine Parodie von Red Dead Online, dem Online-Modus von Red Dead Redemption 2, wurde in Dreams nachgebaut. Die ist zwar fies, aber Spieler sagen auch „das ist akkurat“. Eine Session dauert nur wenige Sekunden.

Was ist das für ein Spiel? Dreams ist so eine Art kreativer Baukasten, in dem sich die Nutzer richtig austoben können. Da erstellen Spieler Games, Bilder und andere, digitale Erfahrungen, die dann von der Community ausgiebig ausprobiert werden können.

Auch Neuauflagen von bereits veröffentlichten Spielen sind da willkommen. Red Dead Online startete zwar erst im November 2018 und verzeichnete erst kürzlich einen Spieler-Rekord, doch findet sich jetzt auch in Dreams wieder.

Eines der Probleme, mit denen das offizielle Red Dead Online kämpft, sind Disconnects. Und genau die sind offenbar das Thema der Dreams-Parodie des Erstellers Rikkiscafe. Man startet das Spiel, läuft ein paar Sekunden mit seinem Cowboy und was dann passiert, zeigt das Video, das Reddit-Nutzer iferraz2.

Nachdem ihr ein paar Sekunden den Cowboy, mit den zugegeben steifen Beinen, steuern konntet, erwartet euch eine Fehlermeldung. Die wird mit einem lustigen Looser-Ton untermalt. Danach erfolgt ein Neustart des Spiels, der dann letztlich wieder zu einem Crash führt. Und so geht das immer weiter.

Das Spiel findet ihr auf Dreams mit der Beschreibung „Wie lange wirst du weiterspielen?“ – Hier findet ihr es auf indreams.me.

Was ist das Problem? Spieler berichten davon, dass diese Darstellung der Red-Dead-Online-Erfahrung genau ins Schwarze treffe. Ein Nutzer schreibt „Ich hatte einen Disconnect bei Red Dead Online, während ich das Video sah“.

Offenbar sind bei vielen Spielern die Disconnect-Probleme noch ein großes Thema. Zum Start von Red Dead Redemption 2 auf dem PC hatte das Spiel auch ordentlich zu kämpfen.

Die Stimmen der Spieler: Das Reddit-Video des Dreams-Spieles kommt gut an. Über 2100 Upvotes und knapp 60 Kommentare erhielt es an einem Tag. Spieler schreiben:

„Super akkurat“

„Wenn es keine Tier-Spawn-Probleme gibt, würde ich sagen 99 % akkurat“

„Ich dachte das wäre dumm, bis … hahahah“

„Ich verstehe das nicht – ist das nicht echtes Gameplay von RDO?“

