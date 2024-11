Mit einem Feature von iOS 18 macht das iPhone Cops gerade die Arbeit schwer – und niemand weiß, warum

Die Polizei in Detroit schimpft gerade über ein Feature von iOS 18. Denn sie glaubt, dass deswegen etliche iPhones immer neu starten. Die Polizei vermutet, dass es mit dem neuen Update von iOS 18 zusammenhängt, doch bisher ist die Situation unklar. Sicher ist nur, dass die Arbeit deswegen deutlich schwieriger geworden ist.

Vor rund zwei Monaten im September veröffentlichte Apple mit iOS 18 sein großes Update für etliche iPhones. Mit iOS 18 gab es zahlreiche neue Funktionen und Verbesserungen.

Doch ein Feature soll angeblich die Polizei von Detroit in Schrecken versetzen. Davon berichtet etwa das englischsprachige Magazin Gizmodo.com. Denn die beschlagnahmten iPhones machen sich gerade selbstständig.

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

In Deutschland gibt es über 400 USB-Sticks, die aus Wänden herausragen – Was ist das „Dead Drops“-Projekt?

Was ist das Problem? Die Polizei der US-Stadt Detroit berichtet laut 404.media.co, dass beschlagnahmte iPhones sich derzeit plötzlich und ohne Vorwarnung einfach neustarten. Das Problem daran: Der ständige Neustart erschwert die Polizeiarbeit und die Sicherung digitaler Beweise. Denn damit werden die Polizisten aus dem System ausgesperrt. Die Polizei selbst erklärt in einem Statement:

Der Zweck dieses Hinweises ist es, auf eine Situation aufmerksam zu machen, die iPhones betrifft, die dazu führt, dass iPhone-Geräte innerhalb kurzer Zeit (Beobachtungen sind möglicherweise innerhalb von 24 Stunden) neu starten, wenn sie von einem Mobilfunknetz getrennt werden.

Wenn sich das iPhone im Zustand After First Unlock (AFU) befand, kehrt das Gerät nach dem Neustart in einen Zustand Before First Unlock (BFU) zurück. Dies kann sich sehr nachteilig auf die Beschaffung digitaler Beweise von Geräten auswirken, die in keinem Zustand außerhalb von AFU unterstützt werden.