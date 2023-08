FC 24 bringt exklusives Event für Vorbesteller – Das gab es in 14 Jahren Ultimate Team noch nie

FC 24 und Nike eröffnen die neue Ultimate Team Saison mit einer gemeinsamen Promo. Das Event stellt ein doppeltes Novum dar, da die Nike-Kampagne einerseits debütiert und andererseits exklusiv nur für Vorbesteller der Ultimate Edition veranschlagt ist.

Was bringt mir die Ultimate Edition? Die Ultimate Edition unterscheidet sich von der Standard Edition in vielfacher Hinsicht.

Besonders die Ultimate Team-Liebhaber sollten mit der Ultimate Edition auf ihre Kosten kommen, denn hier ist, neben FC Points und verschiedenen Spieler-Items, in diesem Jahr vor allem der Early Access spannend.

Der Vorabzugriff für FC 24 ermöglicht euch nicht nur, das Spiel sieben Tage vor dem öffentlichen Release zu spielen, also am 22. statt dem 29. September, sondern gewährt euch auch die Teilnahme am ersten Event in Ultimate Team.

FC 24: Ultimate Team trifft auf Nike

Die Bestätigung der ersten Promo erfolgte in einem Tweet von EA Sports. Hier wurde wahrscheinlich auch das Karten-Design für die ersten Event-Karten gezeigt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Was könnte euch in der Nike Promo erwarten? Leider hält sich EA mit Infos noch bedeckt. Aufgrund der Vorbesteller-Boni wissen wir allerdings, dass ihr auf jeden Fall ein Nike-Trikot und einen Leihspieler der Nike-Ultimate-Team-Kampagne für 24 Spiele erhalten werdet. (via ea.com)

Ansonsten können wir nur spekulieren: Es werden wahrscheinlich nicht gleich heftige Spezialkarten von Spielern erscheinen. Sie würden den Käufern der Ultimate Edition einen zu großen Vorteil gegenüber den Spielern verschaffen, die erst eine Woche später ins Spiel einsteigen.

Wir können uns aber vorstellen, dass Spieler, die mit Nike verpartnert sind, zusätzlich zu ihrer normalen Goldkarte eine Nike-Karte im coolen Design erhalten könnten.

Ein heißer Kandidat auf so eine Nike-Kampagnen-Promokarte wäre zum Beispiel Cristiano Ronaldo, der schon seit Jahren als das Werbegesicht schlechthin für Nike gilt.

Wir vermuten, dass ihr während des Events auch zusätzliche Coins erspielen und Squad Building Challenges abschließen könnt. Zudem wird sich in den Aufgaben vielleicht auch das ein oder andere Vereinsobjekt im Nike-Style (Stadionzubehör, Logo) wiederfinden, das ihr durch eure ersten Spiele freischalten könnt.

In Sachen neue Heroes für FC 24 Ultimate Team können wir euch schon wesentlich mehr verraten. Wir haben alle DebütantInnen, ihr Rating und ihre Ligen aufgelistet. Schaut euch an, welcher Hero für uns besonders ins Auge sticht.

Am Ende heißt es für euch und für uns, dass wir uns überraschen lassen müssen. Mit einer Promo für die Vorbesteller hat uns EA auf jeden Fall erstaunt. Wir sind gespannt, was uns im ersten FIFA-Nachfolger noch erwartet.

Nun fragen wir euch: Habt ihr das Spiel schon vorbestellt? Und wenn ja, für welche Edition habt ihr euch entschieden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Passend zur Ultimate Edition erklären wir euch die wichtigsten Neuerungen in Ultimate Team.