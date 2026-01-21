Nach Frieren und Jujutsu Kaisen solltet ihr euch unbedingt diesen neuen Anime-Hit ansehen

In dieser Season ist ein Anime gestartet, der eigentlich nur etwas für Kenner der Serie ist. Doch die Fans finden den so gut, dass er auf Platz 3 der besten aktuellen Neuheiten sitzt.

Um welchen Anime geht es? Mittlerweile sind die ersten Episoden aller Animes gestartet, die in dieser Season anfangen. Einer davon ist Fate/strange Fake. Die Serie spielt einige Jahre nach Fate/stay night. Hier versuchen die Magier in den USA, ein japanisches Ritual zu kopieren. 

Es steht nämlich wieder einmal ein Heiliger Gralskrieg im Mittelpunkt. Das ist quasi ein magisches Battle-Royale auf Leben und Tod. Die Teilnehmer werden in Paare aufgeteilt: jeweils einen Master, also einen Magier, und einen Servant, quasi einen hellen Geist aus der Vergangenheit. Wer als letztes Paar übrig bleibt, darf die Energie des Heiligen Grals nutzen, um einen beliebigen Wunsch wahr werden zu lassen. 

Allerdings ist dieses Mal nicht Japan der Schauplatz, sondern die fiktive US-amerikanische Stadt Snowfield. Im Gegensatz zum Gralskrieg, der einige Jahre zuvor stattgefunden hat, geht einiges schief:

  • Die Klasse Saber kann zunächst nicht beschworen werden
  • Es werden seltsame, extrem mächtige Servants beschworen
  • Das System beginnt in all dem Chaos, sich selbst zu korrigieren, und startet parallel einen wahren Heiligen Gralskrieg

Das Chaos führt dazu, dass plötzlich viel mehr Service als üblich gegeneinander kämpfen, Fraktionen sich vermischen und absolut übermächtige Wesen aufeinandertreffen.

Fate/strange Fake: Trailer zum chaotischen Gralskrieg im Anime
Neuer Anime ist nichts für Einsteiger, kommt aber gut an

Wie gut kommt Fate/strange Fake an? Wenn man nur die Animes betrachtet, die 2026 gestartet sind, landet Fate/strange Fake auf dem dritten Platz der am besten bewerteten Serien auf MyAnimeList. Über ihm sind nur Staffel 2 von Frieren, die sich gerade selbst toppt, und Staffel 3 von Jujutsu Kaisen.

Momentan steht die Bewertung bei 8,48 von 10 möglichen Punkten (Stand: 21. Januar 2026). Es sind nicht so viele Stimmen eingegangen wie bei den darüberliegenden Animes, was allerdings zeigt, dass Fate/strange Fake eine echte Perle unter den neuen Animes ist.

Ist er etwas für Einsteiger? Wenn ihr euch den Anime sofort anschauen wollt, müssen wir euch etwas bremsen. Wenn ihr gar nichts mit dem Universum anfangen könnt, solltet ihr vorher noch folgende Animes nachholen:

  • Fate/Zero
  • Fate/stay night

Dadurch lernt ihr nämlich den Charakter Gilgamesh kennen, wie er tickt und warum er so mächtig ist. Ohne dieses Wissen verlieren viele seiner Szenen an Wirkung. Außerdem solltet ihr das Grundregelwerk „Des Heiligen Gralskrieg“ kennen. Ansonsten wirkt das Chaos nicht so, wie das in dem Anime vorgegeben wird.

In 2026 gibt es weitere Kracher, die noch in diesem Jahr starten. Wenn ihr nur wenig Zeit habt, ist es schwer, all diese Serien zu schauen. Die wichtigsten Animes, die ihr im Auge behalten solltet, listen wir euch auf MeinMMO auf: 7 Animes, die 2026 zu einem der besten Jahre für Fans machen werden

