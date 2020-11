Far Cry 6 wurde verschoben, doch wann es genau kommt und wo der neue Release Termin liegt, war bislang unbekannt. Jetzt hat ein Leak im Microsoft-Shop einen konkreten Monat für den Release des Open-World-Shooters genannt. Doch stimmt das auch?

Was hat es mit dem Release Termin von Far Cry 6 auf sich? Eigentlich sollte Ubisofts neuer Far-Cry-Titel schon im Februar 2021 erscheinen. Doch aufgrund der Corona-Pandemie wurden einige Releases bei Ubisoft durcheinandergewirbelt. Daher erscheint Far Cry 6 jetzt im Geschäftsjahr 2021-2022. Das beginnt im April 2021, doch der Release von Far Cry 6 ist etwas später.

Wann kommt Far Cry 6 jetzt genau raus?

Das ist der angebliche Release Termin: Während ein konkretes Datum überall vergeblich gesucht wird, gibt es im Microsoft-Store tatsächlich einen genauen Termin. Dort steht „Verfügbar ab 26. Mai 2021“.

Es sieht also so aus, als käme der neue Teil von Far Cry erst in gut einem halben Jahr, eine beachtliche Verzögerung.

Wie wahrscheinlich ist es, dass das stimmt? Da der Microsoft-Store schon das kommende Ubisoft-Adventure Fenix Rising ebenfalls mit solch einem Leak angekündigt hat, sah es erst so aus, als wenn das Release-Datum für Far Cry 6 ebenfalls korrekt wäre.

Doch laut unserer Partnerseite GamePro, die bei Ubisoft direkt nachgefragt haben, handelt es sich bei dem Microsoft-Datum wohl doch nur um einen Platzhalter und kein konkretes Datum. Freilich heißt das nicht, dass Far Cry 6 nicht doch irgendwann Mitte 2021 erscheint. Offiziell geht das Geschäftsjahr bis zum September, spätestens da sollte das Spiel dann hoffentlich auch erscheinen.

Wo kann ich Far Cry 6 noch vorbestellen? Neben der Vorbestellung im Microsoft-Shop könnt ihr Far Cry 6 noch bei zahlreichen anderen Anbietern vorbestellen:

Was ist eigentlich Far Cry 6? Far Cry 6 ist ein Open-World-Shooter, der auf einer an Kuba angelehnten Karibikinsel namens Yara spielt. Dort regiert der Diktator Anton Castillo einen Polizeistaat. Daneben versucht er seinem eher desinteressierten Sohn Diego das Diktatoren-Handwerk beizubringen.

Im Spiel übernehmt ihr den Guerilla-Rekruten Dani Rojas, den ihr wahlweise als weiblich oder männlich festlegt. Erstmals in der Far-Cry-Serie ist euer Held komplett vertont und wird in Zwischensequenzen auch mal von außen gezeigt. Das gab’s noch nie!

Far Cry 6 wird neben dem PC auch erstmals für die Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht.

Die PlayStation 5 ist hierzulande jüngst offiziell erscheinen und viele Fans der PS5 warten schon sehnsüchtig auf die neue Konsole. Einige haben aber schon frühzeitig eine bekommen. Hier auf MeinMMO könnt ihr erfahren, wie die glücklichen Besitzer auf die neue Sony-Spielkonsole PS5 reagiert haben. Viel Spaß beim Lesen!