Einer der besten Open-World-Shooter bekommt nach 13 Jahren ein Upgrade für PS5

Ein 13 Jahre alter Open-World-Shooter gehört noch immer zu den besten seiner Art und bekommt jetzt ein kostenloses Upgrade für die PS5.

Die Rede ist von Far Cry 3: Der Open-World-Shooter erschien bereits Ende 2012 und gilt bis heute als der Höhepunkt der Reihe. Auf Metacritic landet der Titel mit einem User-Score von 8,4 (also einer Wertung, die sich aus Reviews von Spielern ergibt) vor dem ersten Far Cry und allen anderen Teilen der Reihe.

Es ist daher wenig verwunderlich, dass Far Cry 3 bis heute gespielt wird. Wollt ihr den Shooter auf PS5 oder PS5 Pro zocken, musstet ihr euch bislang aber selbst auf der leistungsstarken Konsole mit 30 FPS zufriedengeben – und das, obwohl das Spiel ursprünglich für die PS3 und Xbox 360 erschien.

Das ändert sich jetzt: Die Far Cry 3 Classic Edition auf PS4 bekommt nämlich ein Upgrade für die PS5, und das lässt euch das Spiel – nach 13 Jahren endlich auch auf Konsole – mit 60 FPS spielen. Das Upgrade erscheint am 21. Januar 2026 für PS5 und PS5 Pro kostenlos für Besitzer des Spiels.

Hier seht ihr den Trailer zum neuen Update:

Was steckt drin im Update? Die Far Cry 3 Classic Edition für PS4 brachte bereits optische Verbesserungen, das neue Update liefert jetzt die Möglichkeit, das Spiel auf den neuen PlayStation-Konsolen mit 60 FPS zu spielen. Weitere Verbesserungen werden nicht genannt.

Mit einem wahnsinnigen Piraten im Inselparadies

Was macht Far Cry 3 so besonders? Das Spiel ist nicht nur für Far-Cry-Verhältnisse richtig gut, es ist an und für sich ein sehr guter Open-World-Shooter. Das liegt nicht nur an der tropischen Inselwelt, die auch heute noch schön anzusehen ist und lebendig wirkt, sondern auch an der Story.

Die ikonische Performance von Schauspieler Michael Mando als der wahnsinnige Pirat Vaas Montenegro hat sich bis heute ins Gedächtnis von Fans eingebrannt. Selbst wenn ihr Far Cry 3 nie gespielt habt, kennt ihr vielleicht doch seinen berühmten Monolog über die Definition von Wahnsinn.

Vaas ist aber auch nur eine von vielen stark geschriebenen Figuren im Spiel. Auch unsere Spielfigur bleibt kein unbeschriebenes Blatt: Seine Reise vom verwöhnten reichen Jungen zu einem Überlebenskünstler mit Hang zur Gewalt macht ihn zu einem Protagonisten, der mehr ist als ein Avatar für den Spieler.

Far Cry ist neben Assassin’s Creed eine der größten und bekanntesten Marken des Spieleentwicklers und Publishers Ubisoft. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass ein Chef-Entwickler das Unternehmen verlässt und zur Konkurrenz geht. Mehr dazu lest ihr hier: Der Chef von The Division verlässt Ubisoft, um für die Shooter-Konkurrenz zu arbeiten