Mann hinter der Division-Reihe verlässt Ubisoft, um in Zukunft an einer anderen Shooter-Franchise zu arbeiten

Julian Gerighty arbeitet schon eine gefühlte Ewigkeit bei Ubisoft beziehungsweise Massive Entertainment. In den vergangenen Dekaden hat er sich dabei vor allem durch die „The Division“-Franchise einen Namen gemacht. Jetzt widmet der Entwickler-Veteran seine Erfahrung einer anderen Shooter-Franchise.

Was macht Julian Gerighty in Zukunft? Nicht mehr bei Massive Entertainment beziehungsweise für Ubisoft an The Division 3 arbeiten. Der Entwickler gibt sich bezüglich seines Weggangs aber recht wortkarg:

Agents! Ein kurzes Update aus der Operationsbasis: Es ist Zeit für mich, meinen Rucksack an den Nagel zu hängen (die Uhr behalte ich), während ich mich in ein neues großes Abenteuer stürze. Die Zukunft von The Division ist glänzend, und ich kann es kaum erwarten, dass ihr entdeckt, woran die Teams gearbeitet haben. Lang lebe The Division und viel Erfolg! Julian Gerighty auf X

Bye The Division, Hallo Battlefield!

Verrät Ubisoft mehr? Ja! Auf videogameschronicle.com werden die Verantwortlichen des Publishers wie folgt zitiert:

Obwohl wir ihn [Julian Gerighty, Anmerkung der Redaktion] vermissen werden, wird sein Erbe bei Massive weiterleben. Wir werden die Welt, an deren Erschaffung er beteiligt war, auch in den kommenden Jahren unseren Spielern präsentieren. An unsere Spieler: Keine Sorge, Agents. Unsere Teams, die diese Welt gemeinsam mit Julian aufgebaut haben, sind weiterhin hier. Sie führen sie mit einem ambitionierten, unveränderten Engagement für die Zukunft von The Division 2, The Division 2: Survivors, The Division Resurgence und The Division 3 fort.

In Zukunft sollen die Division-Veteranen Yannick Banchereau und Mathias Karlson die Arbeiten von The Division 2 beziehungsweise The Division 3 leiten. Massive-Urgestein Magnus Jansen soll indes den Extraction-Modus The Division 2: Survivors vorantreiben.

Außerdem ist klar, dass Julian Gerighty zu den Battlefield-Studios von Electronic Arts wechselt. Welche Rolle er dort genau übernehmen soll, ist aktuell aber noch unklar.

Seine Ernennung erfolgt recht kurz nach dem Unfalltod von Battlefield-Chef Vince Zampella im Dezember 2025 und der Ankündigung von Ubisoft, Umstrukturierungen bei Massive und anderen Studios vornehmen zu wollen (mehr dazu bei den Kollegen der GameStar).

Wer ist Julian Gerighty? Das Branchen-Urgestein arbeitet bereits seit 1999 bei respektive für Ubisoft. Ab Januar 2014 war er dabei Creative Director bei Massive Entertainment, um dort die Entwicklung von „The Division“ kreativ zu leiten.

Zu seinen weiteren Projekten gehören The Crew, The Division 2 und Star Wars Outlaws. Zuletzt war er Executive Producer für die „The Division“-Franchise. Beim aktuellen Spiel der Reihe gab’s vor kurzer Zeit erst eine spannende Neuerung: The Division 2 bekommt 7 Jahre nach Release einen Modus, der das Spiel massiv verändert – aber ihr könnt ihn nur kurz spielen