Fan von Warhammer 40.000 sucht das letzte Teil seiner Sammlung, Fremder hilft ihm vom anderen Ende der Welt

Viele Menschen sammeln gerne Gegenstände oder Merch eines geliebten Hobbys. Ein Fan von Warhammer 40.000 zeigt seine fast vollendete Sammlung stolz der Reddit-Community, bis ein Fremder zufällig das fehlende Teil hat und ihm vom anderen Ende der Welt aus hilft.

Was ist das für eine Sammlung? Der Reddit-User Femboy_paint3d zeigt Anfang Juni 2026 stolz seine fast vollendete Sammlung von Pins aus Warhammer 40.000. Dabei handelt es sich um Anstecker von Space Marines der verschiedenen Legionen rund um das Imperium der Menschheit.

Leider fehlt dem User genau ein Pin, um seine Sammlung zu beenden. Doch das Internet ist bekanntermaßen sehr weitläufig und ein weiterer Fan fragt ihn nach dem fehlenden Pin: Ein Space Marine der Blood Angels, den es im Jahr 2021 für User gab, die bereits ein Abo der Warhammer-App besaßen und auf ein jährliches Abo aufgewertet haben (facebook.com).

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Fremder vom anderen Ende der Welt besitzt zufällig genau diesen Pin

Wie kam der Pin zum Sammler? Nach ein paar Nachrichten in den Kommentaren des Beitrags fordert der Fremde den Sammler auf, ihm seine Adresse zu geben, damit er den Pin zuschicken könne.

Achtung! Ihr solltet niemals fremden Menschen im Internet eure Adresse oder persönliche Informationen zuschicken.

Nach ca. 10 Tagen wurde ein weiterer Post im Subreddit zu Warhammer veröffentlicht, bei dem Femboy_paint3d stolz den letzten Pin seiner Sammlung zeigt. Dazu schreibt er Folgendes: „SignalBackground1230 hat es mir geschickt. Er ist einer der besten Menschen, die diese Community haben kann. Nochmals vielen Dank!“

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Der Top-Kommentar ist natürlich vom fremden Retter der Sammlung persönlich: „Gern geschehen! Schön, ein kleines bisschen Freude von der anderen Seite der Welt verbreiten zu können.“ Durch den Post wird allerdings nicht klar, aus welchen beiden Ländern die zwei Fans genau stammen – nur, dass sie sehr weit auseinander wohnen.

Sammelt ihr selbst bestimmte Sachen? Wenn ja, was ist eure größte Sammlung, auf die ihr am stolzesten seid? Schreibt uns gerne einen Kommentar!

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