Eine Vault aus Fallout wollte den perfekten Menschen züchten, beging dafür schreckliche Verbrechen

In Fallout 4 gibt es eine Vault, deren schrecklichen Zweck man erst bei der Erkundung langsam, aber sicher aufdeckt. Das Ergebnis ist selbst für Fallout-Verhältnisse ziemlich düster.

Was sind Vaults? Die unterirdischen Bunker, die überall im Ödland von Fallout verstreut sind, dienen in erster Linie dem Schutz vor der radioaktiven Strahlung an der Oberfläche. Doch es gibt eine ganze Reihe an Exemplaren, die für Experimente zweckentfremdet wurden.

Beispiele gefällig? In Vault 11, die man in Fallout New Vegas findet, wurde jedes Jahr ein Bewohner geopfert. Nur konnte der Bunker weiter in Betrieb gehalten werden.

In Vault 106 wurden mit Drogen experimentiert, was zu kriegsähnlichen Zuständen innerhalb der Vault führt.

Besonders perfide ist jedoch Vault 75 aus Fallout 4. Dort verfolgte man ein klares Ziel: Man wollte die menschliche Genetik verbessern und so den perfekten Menschen heranzüchten.

Wie das gelingen sollte? Nun, dafür braucht man starke Nerven.

Eine neue Generation an Kindern

Was geschah in Vault 75? Anfangs wurde der Bunker als Schutz für Eltern und ihre Kinder vermarktet. Die Vault befindet sich nämlich direkt unter der Malden Mittelschule, die man in Fallout 4 finden kann.

Während man das Gebäude erforscht, wird man früher oder später auf eine Gittertür stoßen, und findet anschließend den Eingang zur Vault.

Die Gittertür gibt bereits einen kleinen Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Während des Großen Krieges im Jahr 2077 suchten zahlreiche Familien Schutz vor den fallenden Bomben. Doch schon beim Betreten der Vault mussten sie feststellen, dass sie Teil eines bösartigen Plans waren.

Die Eltern wurden von ihren Kindern getrennt und kaltblütig getötet. Ihre Töchter und Söhne wurden tiefer in die Vault geführt.

Dort erzählten ihnen die Aufseher und anderen Mitarbeiter, wie gefährlich es an der Oberfläche sein würde. Man müsse sich also gut vorbereiten, ehe man den sicheren Bunker wieder verlässt.

Fortan wurden die Kinder sowohl geistig wie auch körperlich trainiert und beobachtet, wie sie sich entwickelten. Jene Kinder, die sich als besonders stark, klug und talentiert erwiesen, erhielten zur Volljährigkeit eine Impfung und ihre Gene wurden „geerntet“.

Wie genau die Ernte aussah, ist nicht bekannt. Die Terminals in der Vault lassen aber vermuten, dass die Organe entnommen und eingelagert wurden. Mit ihnen wurden neue, bessere Menschen gezüchtet.

Was geschah mit den weniger starken Kindern? All jene, die nicht stark genug waren, aber trotzdem Intelligenz zeigten, wurden zu Wissenschaftlern gemacht. Sie arbeiteten dann selbst an den Gen-Experimenten mit, die auf Forschungen von Dr. Braun aus Vault 112 zurückgingen.

Übrig blieben jene Kinder, die schlicht zu schwach für die Ansprüche der Vault waren. Erst wurden ihnen noch vorgegaukelt, dass sie die Ausbildung abgeschlossen hätten. Anschließend führte man sie an einen geheimen Ort in der Vault, tötete sie und setzte die Leichen in Brand.

Wie endete Vault 75? Ob die Bewohner es geschafft haben, einen genetisch optimierten Menschen zu züchten, geht aus den Terminals nicht hervor. Fest steht: Wenn man als Spieler in Fallout 4 im Jahr 2287 die Vault besucht, ist von den einstigen Bewohnern nichts mehr zu sehen.

Stattdessen haben die Fraktionen der Gunner oder alternativ die Stählerne Bruderschaft den Bunker übernommen. Stellt ihr euch ihnen entgegen, werdet ihr die düstere Geschichte von Vault 75 selbst entdecken. Kennt ihr noch weitere Beispiele? Schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Einen Überblick über mehr schlimme Vaults findet ihr auf MeinMMO: In Fallout gibt es über 100 Vaults mit üblen Experimenten – Das sind die schlimmsten

