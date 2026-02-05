Weil Bethesda zu lange braucht, um Fallout 5 zu machen, baut sich ein Fan eine eigene Vault – in Die Sims

Seit Fallout 4 sind über zehn Jahre vergangen und die Fans warten auf einen neuen Ableger der Reihe. Ein Spieler baute sich kurzerhand einen eigenen Vault und kombinierte damit zwei beliebte Games.

Der Release von Fallout 4 im November 2015 liegt mittlerweile über ein Jahrzehnt zurück. Seitdem warten die Fans sehnsüchtig auf einen neuen Singleplayer-Titel im postapokalyptischen Ödland. Zwar lieferte Bethesda im Oktober 2018 mit Fallout 76 Nachschub, aber dabei handelt es sich eben um ein MMO.

Das MMO hatte einen schwierigen Start und erntete einen Haufen Kritik – etwa dafür, dass die typischen skurrilen NPCs und witzigen Dialoge fehlten. Über die Jahre hat Fallout 76 die Kurve bekommen, etliche Updates haben Fehler beseitigt und neuen Content geliefert, sodass es heute sogar zu den Top-Survival-Games auf PC, PS5 und Xbox zählt. Trotzdem fehlt vielen schlichtweg ein neuer Singleplayer-Titel.

Ein Fan hat 90 Stunden investiert, um seine zwei Lieblings-Franchises zu kombinieren. Er erschuf eine Fallout-Vault innerhalb der Lebenssimulation „Die Sims“. Und der Tribut an das Ödland ist laut dem Ersteller noch lange nicht fertig.

Fan baut Vault mit 3 Etagen und etlichen Räumen

Was hat er da genau gebaut? In den 90 Stunden baute der Nutzer HeyR eine Vault in Die Sims, der über den typischen Bunkereingang verfügt und sich über drei Etagen erstreckt. Jedes Stockwerk hat seine eigenen Funktionen mit etlichen Räumen, unter anderem:

Wohnungen mit zwei Schlafzimmern, Badezimmer, Küche, Wohnbereich

Waffenkammer

Cafeteria, Diner

Klinik, Labor

Klassenraum

Partyraum

Gärten

Versuchslabor des Aufsehers

Auf Reddit präsentiert er ein paar Screenshots seines Projekts:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Auf seinem Blog verleiht er den Räumen eine Seele und spinnt richtige Geschichten um die Bewohner. Er erklärt beispielsweise, warum bestimmte Bereiche so gestaltet wurden. Da die Bewohner die Sonne so schmerzlich vermissen, sei ihr Bereich etwa in leuchtendem Gelb eingerichtet (Quelle: juliussims.tumblr.com).

In dem Subreddit von The Sims zeigen sich die Nutzer begeistert von HeyRs Kreation. Viele bitten ihn darum, seine Vault für einen Download freizugeben. Und deereese99 scherzt, dass die Sims-Macher bei diesem Anblick wahrscheinlich direkt ein offizielles Fallout-Pack planen.

Gibt es Vault 18 wirklich? Ja, Vault 18 gibt es, allerdings nur in Fallout: New California, einer von Fans erstellten Modifikation und einem inoffiziellen Prequel zum Action-Rollenspiel Fallout: New Vegas. In der Mod startet ihr an dem Ort, der als riesige, luxuriöse Kontroll-Vault konstruiert ist. Das Layout ist kreisförmig, das sich vom gewohnten rechteckigen Design, das in vielen anderen Vaults verwendet wird, abhebt (Quelle: new-california.fandom.com).

Auf Fallout 5 müsst ihr vermutlich noch eine ganze Weile warten, aber zumindest gibt es eine gute Nachricht: Das Spiel hat grünes Licht für die zukünftige Entwicklung von Bethesda erhalten. Die Nachricht sorgt für Freude in der Community, aber auch für einige Scherze bezüglich der Entwicklung von Bethesda. Manche glauben sogar, die Entwickler hassen die Fallout-Fans.