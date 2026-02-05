Weil Bethesda zu lange braucht, um Fallout 5 zu machen, baut sich ein Fan eine eigene Vault – in Die Sims

CommunityNews
2 Min. Nicole Wakulczyk 0 Kommentare Lesezeichen
Weil Bethesda zu lange braucht, um Fallout 5 zu machen, baut sich ein Fan eine eigene Vault – in Die Sims

Seit Fallout 4 sind über zehn Jahre vergangen und die Fans warten auf einen neuen Ableger der Reihe. Ein Spieler baute sich kurzerhand einen eigenen Vault und kombinierte damit zwei beliebte Games.

Der Release von Fallout 4 im November 2015 liegt mittlerweile über ein Jahrzehnt zurück. Seitdem warten die Fans sehnsüchtig auf einen neuen Singleplayer-Titel im postapokalyptischen Ödland. Zwar lieferte Bethesda im Oktober 2018 mit Fallout 76 Nachschub, aber dabei handelt es sich eben um ein MMO.

Das MMO hatte einen schwierigen Start und erntete einen Haufen Kritik – etwa dafür, dass die typischen skurrilen NPCs und witzigen Dialoge fehlten. Über die Jahre hat Fallout 76 die Kurve bekommen, etliche Updates haben Fehler beseitigt und neuen Content geliefert, sodass es heute sogar zu den Top-Survival-Games auf PC, PS5 und Xbox zählt. Trotzdem fehlt vielen schlichtweg ein neuer Singleplayer-Titel.

Ein Fan hat 90 Stunden investiert, um seine zwei Lieblings-Franchises zu kombinieren. Er erschuf eine Fallout-Vault innerhalb der Lebenssimulation „Die Sims“. Und der Tribut an das Ödland ist laut dem Ersteller noch lange nicht fertig.

Trailer zu Fallout 4, dem postapokalyptischen Abenteuer von Bethesda
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Overwatch 2 läutet neue Ära ein, streicht die Zahl aus dem Namen und bringt 10 neue Helden Highlander Remake: Besetzung, Release, Trailer – Alle Infos zum Film mit Henry Cavill Um einen fiesen Seestern zu besiegen, wurde vor 66 Jahren die Justice League gegründet Fans eines Mangas können nicht fassen, dass die Story nach 14 Jahren immer noch nicht endet: „Könnte einer der größten Reinfälle sein“ „Dieser Titan ist wie ein Gott“ – Der nächste Gegner von Godzilla steht fest und er ist so mächtig, dass die Riesenechse wieder Hilfe von Kong braucht Die 7 besten Pokémon-Spiele, wenn ihr kein normaler Trainer sein wollt Call of Duty Black Ops 7: Patch Notes zu Season 2 auf Deutsch Für knapp 7 Euro gibt’s auf Steam zwei einzigartige Action-Spiele zu Herr der Ringe, in denen ihr locker über 100 Stunden verbringen könnt Sandbox-MMORPG kündigt vollständigen Release auf Steam an, doch den Veteranen passt das gar nicht „Hab keine Millionen-Finanzierung“ – Vater entwickelt allein ein Sci-Fi-Game für Steam, lässt euch wie Boba Fett aus Star Wars spielen Fans finanzieren neues MMORPG in 2 Tagen, ist jetzt schon so weit wie Ashes of Creation Markipliers Film Iron Lung bricht eine der wichtigsten Film-Regeln und macht damit alles richtig

Fan baut Vault mit 3 Etagen und etlichen Räumen

Was hat er da genau gebaut? In den 90 Stunden baute der Nutzer HeyR eine Vault in Die Sims, der über den typischen Bunkereingang verfügt und sich über drei Etagen erstreckt. Jedes Stockwerk hat seine eigenen Funktionen mit etlichen Räumen, unter anderem:

  • Wohnungen mit zwei Schlafzimmern, Badezimmer, Küche, Wohnbereich
  • Waffenkammer
  • Cafeteria, Diner
  • Klinik, Labor
  • Klassenraum
  • Partyraum
  • Gärten
  • Versuchslabor des Aufsehers

Auf Reddit präsentiert er ein paar Screenshots seines Projekts:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Link zum Reddit Inhalt

Auf seinem Blog verleiht er den Räumen eine Seele und spinnt richtige Geschichten um die Bewohner. Er erklärt beispielsweise, warum bestimmte Bereiche so gestaltet wurden. Da die Bewohner die Sonne so schmerzlich vermissen, sei ihr Bereich etwa in leuchtendem Gelb eingerichtet (Quelle: juliussims.tumblr.com).

In dem Subreddit von The Sims zeigen sich die Nutzer begeistert von HeyRs Kreation. Viele bitten ihn darum, seine Vault für einen Download freizugeben. Und deereese99 scherzt, dass die Sims-Macher bei diesem Anblick wahrscheinlich direkt ein offizielles Fallout-Pack planen.

Gibt es Vault 18 wirklich? Ja, Vault 18 gibt es, allerdings nur in Fallout: New California, einer von Fans erstellten Modifikation und einem inoffiziellen Prequel zum Action-Rollenspiel Fallout: New Vegas. In der Mod startet ihr an dem Ort, der als riesige, luxuriöse Kontroll-Vault konstruiert ist. Das Layout ist kreisförmig, das sich vom gewohnten rechteckigen Design, das in vielen anderen Vaults verwendet wird, abhebt (Quelle: new-california.fandom.com).

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Ein ikonisches Feature aus Fallout hätte es fast nie gegeben
von Niko Hernes
Mehr zum Thema
Fallout hat eine „Vault 69“ und sie ist genau so schlimm wie ihr denkt [MeinMMO Classic]
von Cortyn
Mehr zum Thema
Staffel 2 von Fallout erhält bessere Bewertung als Staffel 1, wird vor allem für den Ort aus New Vegas gelobt
von Jasmin Beverungen

Auf Fallout 5 müsst ihr vermutlich noch eine ganze Weile warten, aber zumindest gibt es eine gute Nachricht: Das Spiel hat grünes Licht für die zukünftige Entwicklung von Bethesda erhalten. Die Nachricht sorgt für Freude in der Community, aber auch für einige Scherze bezüglich der Entwicklung von Bethesda. Manche glauben sogar, die Entwickler hassen die Fallout-Fans.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren

Fan fragt, ob es eine Power-Rüstung aus Fallout wirklich geben könnte – Ein Ingenieur versucht seit einem Jahr genau das

Fallout 76 Dezember Update

Ein ikonisches Feature aus Fallout hätte es fast nie gegeben

Fallout Vault 69 titel title 1280x720

Fallout hat eine „Vault 69“ und sie ist genau so schlimm wie ihr denkt [MeinMMO Classic]

Fallout 76 Angst Titel Krimi Serie

Fallout 4: Eine der fiesesten Vaults spielte mit der Sucht ihrer Bewohner [MeinMMO Classic]

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx