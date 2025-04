Ein Gamer hat mal 2.240 Kronkorken zu Bethesda geschickt und dafür ein legendäres Rollenspiel geschenkt bekommen

In der Welt von Fallout sind Kronkorken die Währung, doch ein Spieler nutzte sie in der echten Welt, um das Spiel zu bekommen.

Um welches Rollenspiel geht es? Es geht um Fallout 4, ein sehr beliebtes Rollenspiel von Bethesda, das vor inzwischen fast 10 Jahren veröffentlicht wurde.

In Fallout 4 schlüpft ihr in die Rolle des einzigen Überlebenden des unterirdischen Bunkers 111 (Vault 111), der im Umland der US-amerikanischen Großstadt Boston liegt.

Außerhalb des Bunkers erwartet euch eine postapokalyptische Welt, deren Gefahren ihr euch stellen müsst.

Die Story des Rollenspiels dreht sich um die Suche nach dem entführten Sohn des Protagonisten.

Auf eurer Reise begegnet ihr dabei verschiedenen Fraktionen, die alle unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft der Menschheit haben.

Im Verlauf des Spiels müsst ihr Entscheidungen treffen, die den Verlauf der Geschichte und das Schicksal der Region beeinflussen.

Noch bevor Fallout 4 am 10. November 2015 veröffentlicht werden sollte, schickte ein Fan über 2.000 Kronkorken zu Bethesda, um damit das Rollenspiel vorbestellen zu können.

„Ich sah nur Preise in Vorkriegs-Dollar“

Das steckt hinter der Kronkorken-Story: Im Jahr 2015 hat ein Fallout-Fan namens „Seth“ mehrere Pakete mit Kronkorken an Bethesda geschickt. Er erhoffte sich, diese als Bezahlung für eine Vorbestellung von Fallout 4 nutzen zu können.

Kronkorken sind in der postapokalyptischen Welt von Fallout die Währung, mit der die Bewohner des Ödlands nach dem Krieg handeln. In einem Brief an Bethesda, der den Paketen beilag, schrieb der Fan:

„Falls es nicht schon offensichtlich ist, ich bin ein ziemlich großer Fan der Serie. Natürlich war ich ziemlich aufgeregt, als ich anfing, mehr und mehr über Fallout 4 zu erfahren. Ich habe auch gehört, dass ihr jetzt Vorbestellungen annehmt. Ich habe nur Preise in Vorkriegs-Dollar gesehen, und ich war mir nicht sicher, wie der Wechselkurs heutzutage ist, also habe ich alles, was ich gespart habe, seit ich das erste Mal Fallout 3 spielte, an euch geschickt“ – (via Eurogamer).

Insgesamt sollen das rund 2.240 Kronkorken gewesen sein, die der Fan an Bethesda schickte.

Bethesda geht auf Handel ein, akzeptiert Kronkorken für Fallout 4

So reagierte Bethesda: Bethesdas ehemaliger stellvertretender Direktor für Öffentlichkeitsarbeit, Matt Grandstaff, reagierte auf die ungewöhnliche Zusendung. Er postete ein Bild der Kronkorken-Kartons auf X und teilte mit, dass der Fan Anerkennung dafür erhalte, dass er der Erste war, der auf diese Idee gekommen sei.

Der Fan selbst meldete sich später nochmal zu Wort und berichtete, dass sich Matt Grandstaff tatsächlich bei ihm gemeldet und versichert habe, dass er eine Kopie des Spiels oder einen Steam-Key für Fallout 4 erhalte (via Moviepilot).

Andere Mitglieder der Community hätten ihm zudem angeboten, das Spiel für ihn zu kaufen, wenn Bethesda es ihm nicht schenken würde. Dafür bedankte er sich.

Bethesdas postapokalyptische Welt von Fallout wurde inzwischen in einer Serie auf Amazon Prime adaptiert, deren erste Staffel 2024 ausgestrahlt wurde. Alle derzeit bekannten Infos zur noch nicht veröffentlichten zweiten Staffel der Serie könnt ihr indes auf MeinMMO nachlesen: Fallout Staffel 2: Release, Trailer, Stream, Cast – Alles zur Fortsetzung der Hit-Serie auf Amazon Prime