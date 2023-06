Einen der besten Fallout-Titel gibt es aktuell mit allen Erweiterungen für 10 € auf Steam

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Noch mehr spart ihr allerdings mit der Game of the Year Edition des Rollenspiels, denn diese kostet knappe 10 € und enthält alle sechs Erweiterungen. Mit einem Kauf spart ihr satte 75 %.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Überlebenden, der aus dem Kryoschlaf in einem Bunker namens „Vault 111“ aufwacht, nachdem er für 200 Jahre eingefroren war.

Was ist Fallout 4 für ein Spiel? Fallout 4 ist ein Action-Rollenspiel aus dem Hause Bethesda. Es spielt in einer postapokalyptischen Welt, die durch einen Atomkrieg verwüstet wurde. Die Handlung findet im Jahr 2287 in der Region um Boston statt und damit 10 Jahre nach den Geschehnissen aus Fallout 3.

Insert

You are going to send email to