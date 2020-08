Die Entwickler von Fall Guys: Ultimate Knockout haben dem besten Spieler einen einzigartigen Skin geschenkt. Doch irgendwie wissen sie nicht, wer das sein soll. Jetzt bitten sie um Mithilfe bei der Suche nach dem besten Spieler und dem Skin.

Was hat es mit dem besten Spieler und dem Skin auf sich? Der Social Media Manager vom Multiplayer-Hit Fall Guys wollten dem aktuell statistisch besten Spieler eine Freude machen und schickten ihm einen derzeit einzigartigen Skin zu. Der Skin ist eigentlich für das Shop-Update am Samstag bestimmt, aber der Manager wollte schon im Vorfeld die Werbetrommel rühren und anstatt es zu leaken oder anderweitig zu präsentieren, wählte er den herzigen Weg und verschenkte ein Exemplar des Skins.

Das lief schief: Die Idee war sicher gut, doch das Problem war, dass die Vergabe des Skins wohl über obskure Algorithmen passierte und niemand bei den Entwicklern weiß, wer das Ding denn jetzt bekommen hat. Das ist freilich ärgerlich, denn eigentlich sollte der glückliche Gewinner mit dem Skin gezeigt werden.

Entwickler bitten um Mithilfe bei der Suche nach dem verlorenen Sieger

So soll es weitergehen: In seiner Verzweiflung wandte sich der Social Media Manager von Entwickler Mediatonic an die Community und rief eine Art Vermisstenmeldung aus. Die heißt wie folgt:

Ich habe den Spieler gefunden, der STATISTISCH gesehen der BESTE ist

Ich habe ihnen gerade das Samstagskostüm früh gegeben LOL

Jemand da draußen hat jetzt das Kostüm!

ÜBERPRÜFT EUER INVENTAR

Wir wissen eigentlich nicht einmal, wer es ist lol

WER IST #TheFallenOne ?!? Entwickler Mediatonic, via Twitter.com

Die ganze Situation ähnelt ein wenig dem Märchen Aschenputtel, wo alle nach der Person suchen, welcher der Glas-Schuh passt. Nur das hier jetzt Millionen von Spielern den einen Gamer suchen, der den Skin im Voraus erhalten hat. Bislang war die Suche ohne Erfolg. Aber checkt mal euer Inventar, vielleicht seid ihr ja der glückliche Gewinner?

Sollte sowas in Zukunft nochmal passieren, dann habt ihr hier Tipps, wie ihr besser werdet und womöglich die Statistik in Zukunft anführt:

Das Social-Media-Team von Fall Guys ist ohnehin für seinen Humor und seine Kreativität bekannt. Zuletzt verging kaum ein Tag, an dem man sich nicht auf liebenswerte Art über den großen Streamer TimTheTatman lustig machte. Der ist der erfolgreichste Streamer zu Fall Guys, weil er so abartig mies ist und damit seine Fans unterhält.