Philip von Pud’s Small Batch Headphones stellt besondere Kopfhörer her. Sein neustes Modell „Ol’ Thumpy“ sieht seltsam aus, bietet aber sehr guten Klang.

Der Entwickler Philip stellt unter dem Firmennamen „Pud’s Small Batch Headphones“ besondere Kopfhörer her. Sein neustes Modell ist der „Ol’ Thumpy.“ Wie euch vermutlich schon beim Titelbild aufgefallen ist, setzen die Kopfhörer auf riesige Kugeln, die aus den Kopfhörern herausragen. Doch das hat tatsächlich einen Grund.

Wie die Kopfhörer in echt aussehen, könnt ihr euch in dem offiziellen Video des Entwicklers auf YouTube ansehen:

Helmholtz-Resonatoren sorgen für deutlich besseren Bassklang

Warum sind die Kopfhörer so riesig? Die Kopfhörer von „Pud’s Small Batch Headphones“ setzen auf sogenannte Helmholtz-Resonatoren. Der Entwickler vergleicht das mit einer Colaflasche, in die man hineinpustet und dann einen bestimmten Ton herausbekommt.

Er selbst erklärt, dass seine Kopfhörer auf Helmholtz-Resonatoren, die auf 60 Hz gestimmt sind. Dadurch bekommt ihr einen sehr tiefen Grundton. Einen so tiefen und echten Bass bekommt ihr sonst bei keinem Kopfhörer oder Headset hin, die ihr im Handel kaufen könnt.

Warum ist Bass bei Kopfhörern so wichtig? Bass ist bei Kopfhörern für die tiefen Frequenzen verantwortlich. Doch er hat noch eine andere Bedeutung.

Bass verleiht Musik auch Tiefe und Volumen. Ohne ausreichenden Bass klingt Musik oft flach und leblos: Tief abgestimmte Bassgitarren, Erdbeben, Detonationen oder andere tiefe Geräusche liegen in den Bässen. Ohne Tiefbass klingt alles ein wenig flach, weil die Frequenz fast überall vorkommt.

In den Bässen befindet sich auch die Sprachgrundfrequenz der männlichen Stimme und entscheidet sehr stark über die naturgetreue Wiedergabe männlicher Vocals. Hört ihr viel Musik, schaut Filme oder zockt einfach, spielt das eine wichtige Rolle.

Und die Helmholtz-Resonatoren in den Kopfhörern bietet einen besonders starken und natürlichen Bass. Testet es einmal selbst aus, indem ihr in eine Flasche blast.

20 bis 50 Geräte stellt der Entwickler pro Modell her

Kann man diese Kopfhörer kaufen? Tatsächlich könnt ihr diese Kopfhörer auch kaufen, es handelt sich daher nicht nur um Tests oder um experimentelle Modelle. In einem Gespräch mit PCGamer etwa erklärte Philip, dass er für jedes Headset rund eine Woche für die Herstellung braucht. Insgesamt stellt er etwa 20 bis 50 Stück pro Modell her, also keine großen Mengen.

Preise findet ihr auf der offiziellen Webseite von „Pud’s Small Batch Headphones“ bisher nicht, die Preise dürften aber nicht gering ausfallen, da es sich doch um sehr spezielle, handgefertigte Produkte handelt.

