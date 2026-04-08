Ex-Mitarbeiter von GTA 6 freut sich ebenso sehr auf den neuen Trailer wie ihr, doch warnt: „So sieht nicht die ganze Welt aus”

Da das Warten auf GTA 6 langsam aber sicher immer kürzer wird, wächst auch die Neugier auf weitere Inhalte wie einen schicken neuen dritten Trailer. Auch ein ehemaliger Mitarbeiter von Rockstar Studios freut sich mitsamt den wartenden Fans auf neue Bilder, doch erinnert daran, dass diese mit Vorsicht genossen werden sollten.

Wovor warnt der Ex-Mitarbeiter? Der ehemalige Rockstar-Mitarbeiter und Environment Artist David O’Reilly hat an Projekten wie Red Dead Redemption 2, GTA 5 und dem langersehnten GTA 6 mitgewirkt. In einer Folge des Podcasts „KIWI TALKZ” auf YouTube sprach dieser über den nächsten Trailer zu dem Blockbuster-Titel und dass er sich genauso freut wie auch viele Fans.

„Ich kann den nächsten Trailer auch kaum erwarten – all das, wovon ich noch keine Ahnung habe, die Charakterisierung, diese Stadt zu sehen, die so viel detaillierter ausgearbeitet ist als das letzte Mal, als ich sie durchstreift habe”, erklärt der Entwickler auf YouTube, aber fügt eine wichtige Warnung hinzu:

„Wenn man einen Trailer dreht, achtet man darauf, wo die Kamera positioniert wird, und diese Einstellung wird bis ins kleinste Detail ausgefeilt.“

Hier seht ihr den ersten Trailer zu GTA 6, der vermutlich mindestens genauso ausgefeilt wurde, wie es der dritte sein wird:

Video starten Rockstar Games zeigt GTA 6 erstmals im Trailer Autoplay

Trailer setzen oft mehr auf Vibes als auf eine genaue Wiedergabe des Spiels

Wieso warnt der Entwickler davor? O’Reilly warnt auf YouTube vor falschen Erwartungen, die durch einen schicken Trailer geschürt werden könnten:

„Was nicht zu sehen ist, wird auch noch nicht perfekt aufbereitet sein”, äußert er sich dazu, „So sieht nicht die ganze Welt aus, zumindest bis zu dem Zeitpunkt. Man konzentriert sich auf die Bereiche, die man im Trailer zu Gesicht bekommt.”

Das spricht O’Reilly bewusst aufgrund eigener Erfahrung mit Reaktionen auf vorherige Titel an, um diesen Aussagen bereits im Voraus vorzubeugen.

„Es ist unvernünftig, an den Unterschieden zwischen einem Trailer und dem Endprodukt herumzukritisieren, wie es so viele Leute tun. Wie bei GTA 5 und RDR2 machen sie Vergleiche und all so was, und man denkt sich: Entspann dich, Mann, es ist ein Trailer. Es ist noch nicht fertig. Es ist eine aufpolierte Work-in-Progress-Version.”

Offenbart der Entwickler weiteres zu GTA 6? Der Environment Artist gibt an, dass ihm keine weiteren Details zur Verfügung stünden, da er selbst auch nur im künstlerischen Bereich tätig war. Auf die Nachfrage vieler Leute in Bezug zur Story hätte er niemals eine zufriedenstellende Antwort geben können:

„Ich habe fünf Jahre daran gearbeitet, aber ich habe keine Ahnung von der Handlung, außer dass ich wusste, dass es zwei Figuren gab, und das war auch schon alles, was ich wusste.“

Der CEO von Take-Two, dem Publisher von GTA 6, weiß da vermutlich etwas mehr, auch wenn er genauso wenig über die Story verrät. Trotzdem gibt er einen Hinweis, für wen sich GTA 6 wirklich lohnen wird: Chef von GTA 6 weiß, welche Gamer es spielen werden: „Du hörst auch noch die gleiche Musik wie mit 17“