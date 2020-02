CCP Games, die Entwickler von EVE Online, haben ein neues Feature für ihr berühmtes Sci-Fi-Game angekündigt. Das lässt sich bald auch testen, aber im Moment ist noch nicht die ganze Community von dessen Wirksamkeit überzeugt.

Was ist das für ein Feature? Das Feature trägt den Namen „Fregate Escape Bay“ und erlaubt es Spielern, eine Fregatte in ihrem Schlachtschiff zu lagern. Das ist für Raumschlachten und Gefechte äußerst nützlich.

Wenn ein Schlachtschiff zerstört wird, verlässt der Pilot es in einer unbewaffneten Fluchtkapsel, die leichte Beute darstellt. Mit dem neuen Feature steigt ihr aber direkt in die Fregatte ein, statt in die Fluchtkapsel.

Mit einer schnellen Executioner-Fregatte lässt es sich leichter entkommen.

Die Fregatte könnt ihr vorher voll ausrüsten und kampfbereit lagern. Sie können aber keine besonderen Fähigkeiten wie Tarnung oder schnellere Möglichkeiten zur Fortbewegung haben. Das Feature wird am Montag, den 24. Februar, auf die Test-Server aufgespielt.

Feature klingt gut, erntet aber Kritik

Wozu soll das gut sein? Ihr sollt mit der Fregatte Escape Bay die Möglichkeit bekommen, noch Rache zu nehmen für euer verlorenes Schlachtschiff – oder etwas sicherer zu fliehen.

Mit der leichteren, wendigeren Fregatte könnt ihr entweder versuchen, dem Gegner auch seinen Schlachter noch zu nehmen, oder ihr nutzt eure Beweglichkeit, um zu entkommen. Das tröstet wohl nur wenig über den Verlust besonders teurer Schiffe hinweg, könnte aber für Genugtuung sorgen.

Die Megathron-Schlachtschiffe sind für ihre Stärke auf kurze Distanzen bekannt.

Die Idee ist, laut der Entwickler, die „Schlachtschiff-Meta etwas aufzurütteln.“ Den Nutzen sehen auch einige der Spieler schon:

Nathan Galbadia schreibt: „Ich denke, das macht Flottenkämpfe sehr viel interessanter.’Ich habe sein Schlachtschiff zerstört, aber jetzt repariert er seine Kollegen.’“

Nana Skalski ist ähnlicher Ansicht: „Was die Balance im PvP anbelangt: Wenn Leute Flotten von Schlachtschiffen nutzen, sind sie sofort im Kampf, nachdem ihr Haupt-Schiff zerstört wurde. Sie könnten dann die Unterstützer-Rolle ausfüllen, wie die Sensoren der Gegner dämpfen oder logistische Unterstützung für Freunde zu leisten.“

Sen Isu findet einfach nur: „Ich weiß nicht, wie das funktionieren wird, aber heilige Scheiße, ich finde das eine sehr coole Idee.“

Mit einer Navitas-Fregatte könntet ihr Freunde unterstützen.

Das wird kritisiert: Das Feature wird allerdings nicht nur positiv aufgefasst. Einige Spieler finden Nachteile und sogar sehr direkte Worte, um ihre Meinung auszudrücken:

QuakeGod meint: „Das ist … debil […] Alles, was passieren wird, ist, dass du nicht nur dein Schlachtschiff verlieren wirst, sondern auch die Fregatte. Ich meine, wenn du schon zahlenmäßig so unterlegen bist, dass dein Schlachtschiff zerstört wird, rettet dich die kleine Fregatte auch nicht mehr.“

Ugren Okaski zweifelt: „Was kommt als nächstes, Battleship Escape Bay für Supers?“

Der entsprechende Thread im Forum hat mittlerweile über 300 Antworten. Dass sich die Community um Features zankt, passiert bei EVE in letzter Zeit häufig. So gab es auch viele unterschiedliche Meinungen zum Drifter-Event, das EVE zwei Monate lang beschäftigt hat, das einige Spieler erzürnt hat.

Das neue Feature für EVE ist aber nicht das Einzige, an dem die Entwickler arbeiten. Auch ein neuer Shooter ist in Aussicht, nachdem Project Nova eingestampft wurde: