The Elder Scrolls Online bekommt eine neue Erweiterung und wir wissen bereits, dass diese wohl nach Skyrim führt. Seid dabei wenn wir die Enthüllung des neuen Kapitels in ESO live begleiten.

Was wird enthüllt? Diesen Donnerstag (16. Januar) ist es so weit: Das neue Addon von ESO wird offiziell enthüllt.

Wir werden in ESO endlich nach Skyrim reisen, aber wohin genau? Was erwartet uns in dem Land des Nordens? Werden wir erfahren, was das „schwarze Herz von Sykrim“ ist, von dem im ersten Teaser-Trailer die Rede war? Seid live dabei, wenn diese Fragen in dem offiziellen Stream zur Enthüllung des neuen Addons beantwortet werden.

Präsentiert wird Skyrim von dem Creative Director Rich Lambert und Pete Hines von Bethesda Softworks und zwar live von einer Bühne in Las Vegas. Und wir werden mit euch zusammen von Köln aus in unserem eigenen Stream live dazuschalten.

Wird uns ESO jetzt in eisige Berglandschaften führen?

Wir streamen für euch aus Köln

Was wird es bei uns zu sehen geben? Wir werden für euch live aus Köln streamen. Vor Ort dabei ist unsere Leya, die euch zusammen mit dem Community Manager Kai Schober als Gastgeberin durch die Enthüllung vom Kapitel zu Skyrim begleiten wird. Es gibt aber auch besondere Gäste. Die Streamer Niniku und Alex0s werden Leya und Kai die Gesellschaft leisten. Die beiden sind beides begeisterte ESO-Spieler.

Vor der Enthüllung werden sie zusammenüber die vergangene Saison der Drachen diskutieren und darüber, was uns in dem neuen Addon erwarten könnte. Die beiden Streamer werden dabei auch Gameplay aus ESO zeigen.

Nach der großen Enthüllung kommt ein ausführlicher Talk in Deutsch über die neuen Infos und Inhalte, die mit dem Kapitel zu Skyrim kommen werden. Findet heraus, wie richtig wir bei unseren Spekulationen liegen werden!

Wann startet der Stream? Am Donnerstag, den 16. Januar, geht’s los:

Unser Stream startet um 20:00 Uhr mit einem Warmup

Der Bethesda-Stream mit der Ankündigung beginnt um 23:00 Uhr. Hier schalten wir rüber nach Las Vegas, um die Ankündigung zu verfolgen.

Rund um Mitternacht werden die Infos der Ankündigung nochmal in Deutsch zusammen gefasst und es wird erste Analysen geben.

Wo finde ich den Stream? Gezeigt wird das Ganze wie immer auf unserem Streaming-Channel, also schaut vorbei, spekuliert mit und feiert die Enthüllung des neuen Addons.

Wir freuen uns auf euch!