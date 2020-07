The Elder Scrolls Online verschenkt ein dickes Paket mit gratis Loot. Darunter ist ein cooles Pseudo-Drachen-Pet und ein Crafting-Stil. Das alles gibt es umsonst, weil ZeniMax euch Spieler so gern hat. Erfahrt hier, wie ihr es bekommt und was alles im Paket steckt.

Was bietet euch ESO? Als Dank für die Treue, die ihr Spieler dem MMORPG The Elder Scrolls Online haltet, haben die Entwickler bei ZeniMax ein kostenloses Paket mit Goodies vorbereitet. Darin stecken die folgenden Items:

Vampirischer Drachenkobold (Pet)

Keule von Molag Bal (Monturstil für Waffen)

3 Monturmarken

10 Kronen-Reparaturmaterialien

20 Kronen-Seelensteine

3 Goldküsten-Schriftrollen des Lernens (50 % zusätzliche Erfahrung für eine Stunde)

Wie bekomme ich das Zeug? Das Paket mit den Items bekommt ihr ganz einfach. Ihr müsst euch nur in ESO einloggen und den Kronenshop öffnen. Wie ihr den Kronenshop optimal nutzt, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Dort im Shop findet ihr unter den aktuellen Angeboten auch das kostenlose Paket. Klickt einfach drauf und bestätigt eure Auswahl. Dann landet das Zeug schon in eurem Inventar und im Sammlungs-Menü. Dort findet ihr dann auch das seltsame Vampir-Drachen-Pet.

Drachen-Pet als Lore-Highlight

Was hat es mit dem Pet auf sich? Der Vampirische Drachenkobold ist ein recht großes Viech, das aussieht wie ein bleicher Drache mit fiesen roten Augen. Allerdings ist er im Vergleich zu einem echten Drachen aus Elsweyr immer noch recht klein und sieht aus wie Baby-Drache.

So sieht das Biest aus.

Moment, seit wann gibt es Baby-Drachen? Baby-Drachen gibt es in der Elder-Scrolls-Welt nicht. Niemand weiß, wie sich Drachen vermehren, aber ein Jungtier hat man auf Tamriel wohl noch nie gesehen. Da ist die Lore eindeutig. Wie kann es also sein, dass ihr in ESO vermeintliche Baby-Drachen als Pets habt?

Darum klappt es doch: Die Antwort ist denkbar genial. Denn das Pet ist kein Drache, sondern ein Kobold. Also ein Viech, das die Gestalt von anderen Viechern im Miniaturformat annimmt. Und hier hat wohl ein Kobold beschlossen, dass er ein Drache sein will. Ein vampirischer Miniaturdrache! So bleibt die Lore von ESO intakt und ihr könnt trotzdem Baby-Drachis mit euch durch die Botanik zerren. Genial, oder?

Sammelt ihr eigentlich auch Pets und Mounts in ESO? Dann schaut euch mal das Angebot zu dem launigen Ziegenbock an, den es im Shop gibt. Der ist zwar nicht ganz billig, aber er sieht cool aus und hebt sich von den Massen an Pferden, Wölfen und Reittigern ab, die es mittlerweile zuhauf in The Elder Scrolls Online gibt.