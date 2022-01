Das neue Kapitel von dem MMORPG The Elder Scrolls Online erwartet uns diesen Sommer. Heute Abend findet das zugehörige Ankündigungsevent von Bethesda statt. Doch auf Twitter gab es ungeplant schon vorab ein paar News zu den Inhalten, die uns dieses Jahr erwarten.

Wann ist das Ankündigungsevent? Offizielle und ausführliche News gibt es heute, den 27. Januar 2022, um 21 Uhr auf dem offiziellen Kanal von Bethesda (via. Twitch).

Doch ein Twitter-Post gibt uns schon jetzt ein paar neue Infos vorab. Der Post wurde kurze Zeit später auch wieder entfernt, aber natürlich blieb er nicht unbemerkt und wurde von ESO-Fans geteilt.

Was ist das für ein Post? Der Post trägt eigentlich die Überschrift “Bethesda Gear Store Giveaway”. Doch man erkennt anhand der Artikel, für die in dem Giveaway geworben wird, auch schon ein paar Spoiler für das neue Kapitel.

Vorab könnt ihr euch einmal unsere 3 spannenden Hinweise zu den neuen Inhalten von ESO im Jahr 2022 ansehen.

Das verät uns der Twitter-Post über das neue ESO-Kapitel

Auf einigen Artikeln in dem Bild zum Giveaway erkennt man unter anderem den Namen des neuen Kapitels:

Der Titel des neuen Kapitels

“High Isle” – lautet dieser. Es steht also fest: Dieses Jahr begeben wir uns weg vom Festland auf eine Insel. Das konnte man bisher durch den Teaser, der am 05. Januar veröffentlicht wurde zwar erahnen, aber fest stand noch nichts. Es hätte ebenso eine Küstenregion des Festlands sein können.

Außerdem gibt es ein paar neue Infos zu der Person, welche ebenfalls im Teaser zu sehen ist. In dem Video sieht man eine Person in einer Rüstung, die eine Treppe aus Stein hinaufsteigt. Oben angekommen blickt diese auf eine stürmische See. Vermutlich befindet sie sich dabei am Aussichtspunkt einer Burg.

Mehr zu der Person in Rüstung aus dem Teaser

Im Twitter-Post ist eine Figur für das Giveaway aufgeführt. Unterhalb der abgebildeten Figur kann man den Schriftzug “Ascendant Lord Statue with Letter Opener” erkennen. Das gibt uns weitere Infos über die Identität der bereits aus dem Teaser bekannten Figur. Es handelt sich also um einen “Ascendant Lord”, was soviel heißt wie “aufsteigender Herr”. Da ist es naheliegend, dass es eventuell um Eroberungen geht? Denn wie sollte unser “lord” andernfalls aufsteigen?

Was sagt ihr dazu? Wenn ihr genau wissen wollt, wie der Post aussieht, könnt ihr ihn euch auch noch selbst anschauen, denn NefasQS (ESO Stream Team Member) hat den Post für alle Neugierigen sichern können.

Vielleicht entdeckt ihr ja noch weitere Hinweise? Lass es uns gerne in den Kommentaren wissen! Weitere News direkt in Tamriel Rund um alle ESO Events, um immer auf dem aktuellen Stand zu sein und keine Belohnungen zu verpassen, findet ihr in unserem ESO Event-Ticker. Dieser Beitrag wird immer aktualisiert.