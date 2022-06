ESO: High Isles startet heute, Server sind down – MMOPRPG bannt vorm Start über 400 Leute weg

Bei The Elder Scrolls Online versteht man keinen Spaß mit Cheatern. Heute, am Pfingstmontag, dem 6. Juni, startet die neue Erweiterung High Isles – doch über 400 Spieler des MMORPGs werden in das neue Kapitel nicht mit ihren gewohnten Accounts starten dürfen. Denn ESO holt einige Tage vor Release die ganz große Kelle raus und bannt über 400 Accounts wegen Cheating. Im Moment sind die Server bei ESO ohnehin down.

Was ist heute in ESO los?

Einmal im Jahr, im Sommer, gibt es bei The Elder Scrolls Online eine große Erweiterung, das neue „Kapitel“.

Heute ist es im Jahr 2022 wieder soweit: Auf PC/Mac geht High Isles bereits los – Spieler auf PlayStation und Xbox müssen sich noch zwei Wochen länger gedulden. Sie starten am 21. Juni ins neue Kapitel.

Aktuell sind die Mega-Server für den PC in Europa und Nordamerika bei ESO down. Ein Start von High Isles wird ab 14 Uhr erwartet, dann kann der Download starten und es geht los. Beim ESO Server-Status könnt ihr checken, wann die Server wieder online gehen.

ESO bannt vorm Start von High Isles über 400 Leute wegen Cheating

Für wen wird das heute nichts? Am 3. Juni veröffentlichte The Elder Scrolls Online einen Post. Community Managerin Jessica Folsom teilte mit (via forum):

Vor kurzem haben wir über 400 Accounts identifiziert und gebannt, weil sie gegen unsere Geschäftsbedingungen zum Thema „Cheating“ verstoßen haben. Speziell im Bereich: Manipulation des Spiel-Clients auf unbeabsichtigte Weise durch die Verwendung von Third Party Cheat-Programmen. Wir möchten alle erinnern, dass die Manipulation des Spiel-Clients streng verboten ist. Ebenso das Nutzen von nicht genehmigten Third-Party-Apps, Programme, Skripten und anderen Dingen, die Mechaniken modifizieren, die im Game sind und die das Gameplay verändern.

Folsom erwähnt noch, dass alle Spieler, die gebannt wurden, darüber eine Nachricht erhalten haben. Sie hätten auch die Möglichkeit, den Bann anzufechten oder die Entwickler zu kontaktieren.

So reagieren die Spieler: Die Bann-Welle hat im Forum eine Diskussion ausgelöst (via forums.elderscrolls), ob das beliebte Addon „Reshade“ auch davon betroffen ist. Hier wünschen sich die Spieler eine klare Ansage der Entwickler: Die steht im Moment aber noch aus.

So wie der Post formuliert ist, liegt es aber nahe, dass es bei den Cheatern um die Verwendung von Bots geht, die viele MMORPGs sichtbar plagen.

