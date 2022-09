In The Elder Scrolls Online gibt es massig Kleidung und Rüstungen. Mit High Isle kam noch eine Menge dazu. Seht hier die besten Outfits!

Was hat es mit den Kleidungsstücken auf sich? ESO hat seit einiger Zeit schon ein cleveres “Transmog”-System. Das bedeutet, dass ihr eure Outfits individuell aus euren Sammlungen zusammenstellen könnt. Ihr braucht dazu nur eine Monturstation und etwas Gold.

Die 5 besten Gewandungen von High Isle

Die folgenden Sets von High Isle sind besonders eindrucksvoll und ihr solltet sie euch holen, wenn ihr die Inseln unsicher macht. Alle Bilder der Outfits auf dieser Seite stammen von der Quelle ESO-Fashion.

Set 1 – Set der einstigen Bretonen

Was ist das? Dieses Set gibt es für alle Rüstungsarten und es sieht vor allem in der Plattenrüstungs-Version sehr edel aus. Wenn ihr also schon immer wie ein altehrwürdiger bretonischer Ritter oder Magier herumlaufen wolltet, dann ist dieses Set genau das richtige für euch.

Wie bekomme ich es? Um das Set zu bekommen, müsst ihr erst die nötigen Handwerksstil-Seiten besitzen. Die sind etwas knifflig zu kriegen. Ihr müsst dazu nämlich erst einmal die Schatzsuche-Fertigkeiten aus Greymoor beherrschen.

Sobald ihr diese Fertigkeiten erlernt habt, müsst ihr Schatzkarten von High Isle finden.

Sie befinden sich oft in zufälligen Behältern oder ihr kauft sie von Spielern über Handelsposten. Sucht dann die Truhen über die Schatzkarten und ihr bekommt womöglich Seiten des gewünschten Stils. Wenn ihr die nötigen Seiten habt, könnt ihr das Outfit herstellen.

Set 2 – Perlenglanz-Schutz

Was ist das? Hier gibt es was zu sehen! Dieses Set bietet euch eine mächtige, schwere Rüstung. Sie ist mit massiven Platten ausgestattet und hat elegante Korallen-Applikationen. Besonders cool sind aber die glänzenden Perlen, die um euch herumschweben und der Rüstung das gewisse Etwas verpassen.

Wie bekomme ich es? Dieses Set ist nicht einfach zu bekommen. Denn um die perlige Rüstung zu erbeuten, müsst ihr euch mit den grausigen Piraten der Grauensegel herumschlagen.

Das Set wartet als Beute in der zugehörigen Prüfung “Grauensegelriff” und erst wenn ihr ein paar Bosse umgehauen habt, dürftet ihr das komplette Set zusammen gefarmt haben.

Set 3 – Vornehme Reisekleidung

Was ist das? In High Isle geht es vor allem um Stil und ein beeindruckendes Auftreten. Und was wäre hier besser, als dieser edle Zwirn? Es handelt sich hier um eine dezente und hochwertige Reiserobe, komplett mit einem Medaillon und coolem Gürtel. Was gibt es Besseres, um stilvoll die eigenen Ländereien abzuschreiten?

Wie bekomme ich es? Das vornehme Reisegewand ist ein Kostüm, das ihr problemlos über eure aktuelle Bekleidung legt, ihr braucht also keine Monturstation. Außerdem ist es recht leicht zu bekommen. Ihr müsst lediglich die Errungenschaft “Frieden zu unseren Lebzeiten?” erlangen. Das passiert automatisch, wenn ihr die Hauptstory von High Isle durchzockt.

Set 4 – Sturmbrandung-Markierungen

Was ist das? Hier handelt es sich um ein schickes Set an Kriegsbemalung. Die Markierungen fallen sehr auffällig aus. Ihr bekommt eine Art Welle ins Gesicht oder an euren Körper gemalt. Ideal, um auf der nächsten Gala Eindruck zu schinden.

Wie bekomme ich es? Auch dieses edle Stück gibt es nur, wenn ihr die Prüfung des Grauensegelriffs besteht. Ihr benötigt für die Gesichtsmarkierung eine Errungenschaft namens “Meisterseesoldat/Meisterseesoldatin”. Besiegt dazu den Boss “Gezeitengeborene Taleria” im Veteranenmodus nach dem Hissen des Herausforderungsbanners und ohne die Vorteile prismatischer Resonanzen zu nutzen.

Für die Körperbemalung müsst ihr in derselben Prüfung die Errungenschaft “Eroberer/Eroberin des Grauenssegelriffs” erlangen. Erledigt dazu die Bosse Lylanar und Turlassil, den Riffwächter und die Gezeitengeborene Taleria im Veteranen-Modus.

Set 5 – Set des Systren-Wächters

Was ist das? Dieses Outfit-Set ist eine elegante und würdevolle Rüstung, die euch als unerbittlicher Bewacher der Systren-Inseln in Szene setzt. Die Rüstung bietet einen roten Kürass, weiße Unterkleidung und einen wirklich eleganten Helm.

Wie bekomme ich es? Dieses Set ist mit etwas Geduld leicht zu bekommen. Ihr müsst es selbst herstellen, doch die nötigen Stil-Seiten und Materialien gibt es nur, wenn ihr tägliche Quests und Gewölbe in High Isle abschließt. Mit etwas Glück bekommt ihr die Seiten für den Stil aus den Questbelohnungen, die ihr von Wayllod in der Gonfalon-Bucht erhaltet.

So viel zu den coolen Outfits, die ihr in High Isle erbeuten könnt. Mit solchen edlen Gewändern seid ihr optimal gerüstet, um an den schönsten Orten von High Isle schmucke Selfies aufzunehmen!