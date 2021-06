Eigentlich müsst ihr für DLCs und Dungeons in ESO zahlen, doch gerade ist alles gratis

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Was gibt es gerade kostenlos? In regelmäßigen Abständen bietet ESO allen Spielern, die das Spiel bereits besitzen, kostenlosen Zugang zum Abo-Service ESO-Plus an. Der kostet normalerweise 12,99 Euro im Monat, doch von heute (15. Juni 2021) bis zum 21. Juni 2021 gibt es das Abo kostenlos für alle Spieler.

The Elder Scrolls Online bietet erneut (fast) alle DLCs und Kapitel-Addons kostenlos an. Im Laufe eines Free-Trials könnt ihr das Abo-System ESO-Plus gerade voll ausnutzen, ohne einen Cent zu zahlen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr hier.

