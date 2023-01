Mysteriöser Reallife-Brief von ESO lässt Spieler über die Zukunft des MMORPGs für 2023 rätseln

Wie es 2023 mit dem MMORPG Elder Scrolls Online weitergeht, ist noch nicht geklärt. Doch so langsam kommt das Marketing ins Rollen. Denn ausgewählte Spieler und Medienvertreter haben einen Brief erhalten und nun rätselt die Community, was passieren wird – und hat auch schon Ideen.

Das letzte DLC von Elder Scrolls Online – Firesong – ging bereits Ende September 2022 online und langsam, aber sicher steht der nächste Content-Zyklus an.

Um den neuen Content anzuteasern, hat sich das MMORPG dieses Mal etwas „Persönlicheres“ ausgedacht. Ausgewählte Spieler, Streamer und Medienvertreten haben einen echten Brief nach Hause bekommen.

Der Brief enthält eine kryptische Nachricht und gibt weitere Infos preis, wenn man ihn unter Schwarzlicht hält. Entsprechend ist die Gerüchteküche am Brodeln. Den Brief und erste Schlussfolgerungen der Community zeigen wir euch auf MeinMMO.

ESO: Ein Brief von „Prinz des Schicksals“

Was war das für ein Brief? Hier findet ihr ein Foto vom englischen Brief, mit normalem Licht und unter Schwarzlicht:

Brief-Übersetzung: „Stellvertreter. Die Flut des Schicksals wirbelt mit glorreicher Wut um dich herum und hat dich auserwählt, in einer äußerst gefährlichen Krise als Stellvertreter zu dienen. Die Zukunft von mindestens zwei Welten steht auf dem Spiel. Dein Talent, das Schicksal zu ändern, wurde bemerkt. Der Grund für diesen Brief.“

„Viele Wege führen nach vorn, aber nur einer endet mit dem Überleben von Nirn. In diesem bestimmten Moment, in diesem bestimmten Fall, musst du der Faden sein, der verhindert, dass sich die Realität selbst auflöst.“

„Ich werde dich herbeirufen, sobald die unausweichlichen Schicksale mir zeigen, wo wir am meisten gebraucht werden.“

Auch das Emblem, das sich unter Schwarzlicht zeigt, wurde schnell identifiziert. Es handelt sich das Golden Eye / Goldene Auge – ein Emblem, das auf den deadrischen Prinzen Hermaeus Mora hinweist. Hier ein paar seiner Namen:

Daedrische Prinz des Schicksals, der Vergangenheit und Zukunft

Dämon des Wissens

Der Meister der Fluten des Schicksals

Prinz des Schicksals

Herr der Geheimnisse

Der Bewahrer des verbotenen Wissens via en.uesp.net



Schreine und Statuen des Prinzen zeigen ein Wesen mit Krabben-Scheren und/oder Tentakeln.

Zeilen machen Hoffnung auf langersehntes Feature

Welche Vermutungen kursieren? Eine Theorie stützt sich auf die Tatsache, dass man hier unter Schwarzlicht etwas auf dem Brief erkennen kann. Das könnte ein Hinweis auf die Stadt „Blacklight“ im Nordosten von Morrorwind sein (via twitter.com).

Im ESO-Forum geht es eher in die andere Richtung von Morrorwind. Hier hoffen einige User auf die Telvanni-Halbinsel, die den größten Teil des östlichen Festlands des Gebietes ausmacht.

Zudem hofft man auf das langersehnte Feature „Spellcrafting“, also der Erstellung von eigenen Zaubersprüchen (via elderscrollsonline.com).

Für weitere Infos müssen wir uns noch gedulden, bis ESO das Geheimnis lüftet.

Was denkt ihr, was steckt hinter dem Brief? Welche Gebiete, Städte oder Features wollt ihr gern in Elder Scrolls Online sehen? Lasst einen Kommentar zum Thema da.

