In der Welt von The Elder Scrolls Online ist die Saison des Wurmkults gestartet, es gibt den Content Pass 2025 und noch viele weitere Updates. Dabei ist alles auch bestens für Neulinge geeignet. Erfahrt, was ESO im Jahr 2025 zu bieten hat und warum sich auch nach 10 Jahren der (Wieder)-Einstieg lohnt.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered wird zurecht gefeiert und erhält Top-Wertungen der Fachpresse und der Spielerinnen und Spieler. Vielleicht seid ihr dadurch wieder auf den Geschmack von Tamriel gekommen?

Falls das der Fall sein sollte, haben wir gute Nachrichten. Es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, um euch in The Elder Scrolls Online zu stürzen.

Schon über 10 Jahre ist es her, dass ESO erschienen ist. Das MMORPG bietet seitdem eine dauerhafte Heimat in Tamriel und erweitert das Spiel stets um neue Gebiete, Features und mehr. Im Jahr des Jubiläums gibt es natürlich wieder Neues wie etwa das neue Unterklassen-System, eine neue Prüfung und vieles Weitere.

Wir stellen euch 5 Gründe vor, warum ihr jetzt mit ESO anfangen oder dorthin zurückkehren solltet.

1. Spiel ESO wie du es willst und schaffe deine eigene Geschichte

Ihr spielt ESO, wie ihr das wollt und könnt auch einfach nur die Landschaft und die Bewohner Tamriels erkunden.

Erschaffe deine ESO-Story: 10 Jahre sind eine lange Zeit im Gaming und dennoch hat es The Elder Scrolls Online geschafft immer wieder Neues zu bieten. Das bedeutet natürlich, dass es für Neueinsteiger und Rückkehrer viel zu entdecken gibt. Mancher wird sich sicherlich fragen, wo er überhaupt anfangen soll und ob das nicht zu viel ist.

Hier kommt nun das besonders Gute an ESO zur Geltung – ihr entscheidet selbst, wie ihr das MMORPG spielt. Ihr könnt die Welt alleine erkunden oder mit Freunden.

Ihr entscheidet, ob ihr direkt mit speziellen Questreihen, der Story oder einfach nur dem Erkunden der atemberaubenden Landschaft anfängt. ESO lässt euch frei entscheiden und ihr bestimmt somit das Tempo.

Ihr müsst nichts nachholen: FOMO (Fear of Missing Out; die Angst etwas zu verpassen) spielt bei The Elder Scrolls Online keine Rolle. Ihr müsst nichts nachholen oder unbedingt etwas wissen. Ihr fangt dort an wo ihr wollt.

Das kann zum Beispiel der neue Handlungsbogen des Content Passes 2025 sein oder wie erwähnt das Erkunden dieser einmaligen Welt von Tamriel.

2. Heldenrückkehr – Hilfe beim Wiedereinstieg mit ESO

Dank der Heldenrückkehr fällt der Wiedereinstieg in ESO deutlich leichter.

Ihr habt ESO schon einmal gespielt und es nur eine Weile lang nicht mehr angerührt? Dann gibt es dank der Heldenrückkehr eine tolle Möglichkeit für euch, sich wieder im Spiel zurechtzufinden. Diese ist ein Teil von Update 46, das bereits erschienen ist.

Das MMORPG bietet hierbei eine erneute Einführung und Belohnungen, damit ihr leichter ins eigentliche ESO zurückkehren könnt. Die Einführung startet mit einer kurzen Quest, die euch die Gameplay-Grundlagen beibringt. Zudem gibt es einzigartige Loginbelohnungen.

Auf diese Weise seid ihr in der Lage, wieder schnell in die zweite Ära von The Elder Scrolls Online einzutauchen.

3. Saison des Wurmkults – Teil 1

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Die Saison des Wurmkults – Teil 1 ist gestartet und ihr erhaltet darauf Zugriff, wenn ihr euch den Content Pass 2025 oder die The Elder Scrolls Online Premium Edition 2025 holt.

Die Story

Das erwartet euch mit der Saison und Teil 1: Allen voran gibt es eine neue Story zu erleben. Ihr brecht mit der Saison des Wurmkults zur rätselhaften neuen Insel Sonnenwende auf.

Dort geht ihr dem Wiedererstarken des gefürchteten Wurmkults auf den Grund und lüftet das Geheimnis der mysteriösen, sich windenden Mauer, die die Insel zweiteilt.

Was hat es mit der Rückkehr des Wurmkults auf sich?

Die Story knüpft an den Erzählstrang der ursprünglichen Hauptgeschichte von ESO an. Perfekt also, falls ihr damals zum Release dabei wart und vielleicht dann ausgestiegen seid. Aber auch Neulinge können direkt mit der Saison des Wurmkults einsteigen und werden die Geschichte verstehen.

Der zweite Teil dieses neuen Abenteuers erscheint im vierten Quartal 2025.

Das neue Gebiet: Sonnenwende

Jetzt am Strand liegen – das wäre was. Doch die Sonnenwende hat gefährliche Geheimnisse zu bieten und besondere Abenteuer warten auf euch.

Noch nie zuvor war das tropische Inselparadies der Sonnenwende in der Elder Scrolls-Serie zu sehen. In Teil 1 erkundet ihr den westlichen Teil, während ihr in Teil 2 der Saison auch den östlichen Teil der Insel erlebt.

Es erwarten euch viele neue Orte und Gefahren, neue Quests, einzigartige Anführer, besondere eigenständige Nebengeschichten, ein offenes Verlies und vieles mehr.

Natürlich könnt ihr bei euren Abenteuern auf der Sonnenwende neue und einzigartige Belohnungen verdienen. Darunter 16 neue Antiquitäten, neue Gegenstandssets und viele Sammlungsstücke.

Neue Prüfung: Der Gebeinkäfig

In der neuen Prüfung Gebeinkäfig warten finstere Gegner auf euch.

In der westlichen Sonnenwende gibt es eine neue Prüfung namens Der Gebeinkäfig. Diese Prüfung ist für 12 Spielerinnen und Spieler gedacht. Sie befindet sich in Kalthafen, wobei der Zugang dazu im neuen Gebiet liegt.

Ihr kämpft hier in einer von Molag Bals Festungen, um ein gefährliches Relikt zu erbeuten. Auf euch warten neue Gefahren, Mechaniken und Belohnungen.

4. Das neue Unterklassen-System

Mit dem kostenlosen Update 46 nehmen die Entwicklerinnen und Entwickler Verbesserungen am Grundspiel vor. Dazu gehört das neue Unterklassen-System, das in diesem kurzen Video zu sehen ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Was ist das Unterklassen-System? Ihr könnt damit bis zu zwei verschiedene Fertigkeitslinien anderer Klassen für eure bestehenden Charaktere verfügbar machen. Dadurch erhaltet ihr eine Vielzahl neuer Möglichkeiten euren Charakter zu spielen.

Es wäre zum Beispiel denkbar, dass ihr eure auf Verteidigung und Unterstützung ausgelegten Fertigkeitslinien ablegt und mit den neuen Fähigkeiten alles auf Schaden ausrichtet. Alles auf Schaden bedeutet dann im Umkehrschluss, dass ihr bei Heilung, Schilden und Schutz mehr auf euer Team angewiesen seid.

Die neuen Unterklassen ermöglichen euch ganz neue Spielstile.

Um das Feature nutzen zu können, braucht ihr nur einen Charakter der Stufe 50 auf eurem Account. Dann führt euch eine kurze Quest in das System ein.

5. ESO Roadmap 2025 – Mit dem Content Pass warten noch viele Neuerungen auf euch

Wer den neuen Content 2025 in ESO erleben will, kommt nicht umher den Content Pass zu kaufen. Dieser zeigt euch bereits, was euch in diesem Jahr noch erwartet. Bereits erschienen ist das Verliespaket Fallen Banners und die Saison des Wurmkults – Teil 1.

Der Content Pass zeigt, was euch 2025 noch alles erwartet.

Im dritten Quartal erwartet euch ein weiteres Verliespaket namens Feast of Shadows. Das vierte Quartal wartet mit gleich zwei Neuerungen auf. Das weltverändernde Spielevent namens “Sich windende Mauer Event” und Saison des Wurmkults – Teil 2. Letzteres setzt dann die Story fort und hat ebenfalls wieder einiges an Neuerungen dabei.

Neben all diesen Dingen gibt es die kostenlosen Updates des Spiels. Insgesamt hat The Elder Scrolls Online auch 10 Jahre nach Release noch sehr viel Content zu bieten und wird stets erweitert. Dennoch ist das Spiel offen genug, damit ihr jederzeit euer Abenteuer beginnen oder zurückkehren könnt.