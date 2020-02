Michael „shroud“ Grzesiek ist einer der größten Streamer beim Twitch-Konkurrenten Mixer. In einem Stream hat er jetzt erklärt, wieso er Escape from Tarkov für einen Segen für alle Shooter-Spieler hält.

Das ist die Szene: Shroud läuft grade solo durch die End-Game-Map „Das Labor“ und plaudert ein wenig mit seinen Zuschauern.

Er sprach über den derzeitigen Zustand der Shooter-Landschaft und traf ein eindeutiges Urteil, zugunsten Escape from Tarkov.

Wisst ihr, was verrückt ist: Wenn wir Tarkov nicht hätten, wären wir zu Tode gelangweilt. Jeder, der es spielt oder schaut oder was auch immer. Wer sich Tarkov interessiert, für den ist es wie eine Art von Segen. shroud im Stream (übersetzt)

Da ihn andere Shooter derzeit nur langweilen, hält shroud Tarkov für sich selbst, aber auch für alle anderen die EFT entdeckt haben, für einen Glücksfall.

„shroud“ in einem Solo-Raid auf „Labs“ – Bei 8:10 Minuten erzählt er, was er von Tarkov hält.

Tarkov heißt für shroud Emotionen

Warum denkt er das über den Hardcore-Shooter? „shroud“ gab dann auch eine ziemlich klare Ansage, warum Tarkov für ihn derzeit eines der besten Spiele ist.

Es gibt grade wirklich einfach nichts anderes. Was sollten wir spielen, was sollten wir uns angucken? Da gibt es quasi nichts. Kein Spiel schafft es, das Interesse der Leute zu halten. Das ist das einzige Spiel. Und ich denke, der einzige Grund, warum es das schafft, ist, dass es kein anderes Spiel gibt, um diese Lücke zu füllen. shroud im Stream (übersetzt)

Nur Escape from Tarkov schafft es, ihn zu binden und bleibt für ihn auch jetzt noch interessant.

Seiner Meinung nach erlangte es Bekannt- und Beliebtheit durch die schwachen Leistungen der etablierten Shooter und kann von seinem ausgefallenen Konzept stark profitieren.

Nie zu wissen, was als Nächstes kommt, macht einen großen Reiz von Tarkov aus.

Wieso steht shroud so auf Tarkov? shroud spielt Escape from Tarkov nun seit über 2,5 Monaten regelmäßig und bleibt immer noch dran. In einem anderen Video sagte er mal, dass er wegen der Emotionen so auf Tarkov steht.

Nie zu wissen, was als nächstes passiert und die Abenteuer dann zu meistern, ist für ihn das allerbeste. Das Spiel bringt euch in Situationen, die starken Druck und Aufregung erzeugen. Er hat es vermisst, diese Art von Gefühlen zu haben, die ihm andere Games offenbar nicht mehr bringen.

