Diejenigen, die im Online-Shooter Escape from Tarkov einen hohen Ping zu ihrem Vorteil ausnutzen, werden jetzt bestraft. Allerdings könnte die Strafe auch Unschuldige treffen.

Wie wird in Escape from Tarkov geschummelt? Wer im Hardcore-Online-Shooter einen hohen Ping hat, der genießt einen speziellen Vorteil, der in der Szene als „Peekers Advantage“ bekannt ist.

Dabei sind Spieler mit hohem Ping nicht sofort sichtbar, weil es etwas länger dauert, ihre Daten an den Spiel-Server zu übertragen. In Escape from Tarkov kann dies dazu führen, dass ein Spieler mit hohem Ping einen Mitspieler ausschaltet, ohne, dass dieser es mitbekommt. Dies ist natürlich unfair und unsportlich, wird aber offenbar ausgenutzt. Das ist gerade im Hinblick auf das Looten von Spielern ein echtes Problem.

Wer einen zu hohen Ping hat, der wird in Escape from Tarkov neuerdings aus dem Spiel gekickt.

Wer einen hohen Ping hat, fliegt vom Server

Wie gehen die Entwickler dagegen vor? Seit dem 3. April werden Spieler, die einen Ping von 250 oder höher haben, aus dem Match gekickt. Allerdings nicht sofort. Sie haben ein paar Sekunden Zeit, den Ping zu reduzieren.

Diese Maßnahme soll den „Peekers Advantage“ aus dem Spiel nehmen.

Was sind die Nachteile? Wenn nun jeder mit einem Ping von 250 oder höher gekickt wird, dann erwischt dies natürlich nicht nur diejenigen, die dies ausnutzen. Auch die Spieler, die einfach einen schlechten Ping haben, werden gekickt.

So spielt sich Escape from Tarkov in der aktuellen Version.

Wie reagieren die Spieler auf diese Änderung? Nicht jeder findet es gut, wie das Entwicklerstudio Battlestate Games hier vorgeht. Einige stört es, dass sie so kaum mit Freunden zusammenspielen können:

mark riordan meint auf Twitter: „Großartig, jetzt können meine OCE-Freunde und ich nicht mehr zusammen spielen. Ich mag diese Idee nicht. Mein Kumpel bekommt durchschnittlich 220 Ping, wenn er auf unseren NA-Servern spielt, und wenn jemand möchte, könnte er einfach einen VPN verwenden. Damit stoppt ihr die Leute, die sich nicht auf den Servern aufhalten dürfen, nicht.“

BradleyCold face meint ebenfalls auf Twitter: „Ich bin in Okinawa stationiert. Wie soll ich den jetzt mit meinen Jungs aus Texas spielen?“

Schon kürzlich wurden die Entwickler wegen einer Anpassung am Spiel kritisiert, darunter die Einführung von Ausdauer.

Was meinen die Entwickler dazu? Das Team erklärte bereits, dass man die Ping-Zahl auch reduzieren kann, je nachdem, wie sich die Situation entwickelt. Aber offenbar will man das System jetzt erst mal so lassen.

Cheater und Betrüger stellen im Online-Shooter Escape from Tarkov ein Problem dar. Es werden immer wieder Exploits ausgenutzt, etwa, dass Spieler unsichtbar werden und so anderen ihre Ausrüstung stehlen können. Doch Battlestate Games geht sehr schnell gegen Betrüger vor.