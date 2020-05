Was bringt die Zukunft für den Hardcore-Online-Shooter Escape from Tarkov? Die Entwickler haben nun über eine Arena gesprochen, die es in sich hat.

Was hat das Entwicklerteam angekündigt? Zu einem noch nicht genannten Termin soll eine Arena in den Online-Shooter Escape from Tarkov eingeführt werden. Dabei handelt es sich aber um eine ganz besondere Herausforderung.

Killa ist einer der Bosse, die ihr dann wohl auch in der Arena von Escape from Tarkov bekämpft.

Eine echte Herausforderung

Was bietet euch diese Arena? In der Arena von Escape from Tarkov erwarten euch Kämpfe gegen die Bossgegner des Shooters. Ihr bekommt es also nur mit den forderndsten und schwierigsten Feinden des Spiels zu tun, denen ihr sonst auf den Maps wie etwa dem Zollgelände begegnet.

Bosse sind sehr cool. Es wird großen Spaß machen, sie in der Arena zu besiegen. Es gibt einen Modus, in dem ihr gegen Gruppen von Bossen kämpft. Für jeden neuen Boss führen wir verbesserte KI und besseres Verhalten ein. Es wird interessant sein, zu sehen, wie diese KI-Gegner dann miteinander interagieren. Battlestate Games

Was sind das für Kämpfe? Interessant ist der Kampf gegen mehrere Bosse. Denn wie die Entwickler schon erklärt haben, sollen sie gut in der Gruppe zusammenspielen. Ihr bekommt es dann also nicht nur mit einem harten Boss zu tun, sondern gleich mit mehreren.

Und nicht nur das – die KI wird also so angepasst, dass die Bossgegner im Team agieren. Das dürfte eine besonders knackige Herausforderung werden. Und das bei einem Shooter, der sowieso schon als Hardcore bezeichnet wird.

Das Video zeigt, dass Bossgegner in Escape from Tarkov jetzt schon eine Herausforderung darstellen.

Kämpft gegen gefährliche Bosse

Welche Bosse erwarten euch dann? Viel mehr Informationen zum neuen Modus gibt es bisher nicht. Es ist aber davon auszugehen, dass ihr euch den bekannten – sowie sicher auch neuen – Bossgegnern aus Escape from Tarkov dann in der Arena stellen könnt. Dazu würden dann folgende gehören:

Killa

Reshala, der Dealmaker

Glukhar

Shturman

Mit Sanitar ist noch ein weiterer für die Map Shoreline geplant

Darüber hinaus planen die Entwickler außerdem, die Bossgegner mit einer Sprachausgabe zu versehen. Das dürfte dann besonders interessant werden, wenn sie anfangen, euch zu beschimpfen oder auszulachen.

Wann kommt die Arena? Noch gibt es keinen Releasetermin der Arena für Escape from Tarkov. Auch einen Hinweis auf einen ungefähren Start haben die Entwickler noch nicht verraten.

Vielleicht wollt ihr euch neben Escape from Tarkov noch andere, interessante Multiplayer-Shooter ansehen. Dann lest euch die MeinMMO-Liste der 11 besten Multiplayer-Shooter 2020 für PS4. Xbox One und PC durch und findet vielleicht ein Spiel, das euch gefällt.