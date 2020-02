Der Twitch-Streamer „Pestily“ gilt als einer der besten „Escape from Tarkov“-Spieler überhaupt. In einem Video beweist er nun, dass selbst John Wick besser einen Bogen um den knallharten Streamer macht.

Worum gehts hier? In einem Video des Twitch-Streamers „Pestily“ auf YouTube zeigt der „Escape from Tarkov“-Profi den Hardcore-Shooter von einer Seite, die ihr so wahrscheinlich noch nicht gesehen habt.

Statt vorsichtig und voll durchgeplant einen Raid zu laufen, wie viele andere Spieler, rennt der Streamer mit einem Affenzahn durch die Map „Factory“ und schafft in wenigen Minuten das, was Anfänger vielleicht in der ersten Woche Dauerzocken schaffen: 10 Kills und 2 erfolgreiche Raids. Aber seht selbst.

„Pest Wick“ aka Pestily möchte man nicht in einem Raid begegnen

Was zeigt das Video? In dem knapp 8-minütigen Video läuft Pestily zwei erfolgreiche Raids und dreht all seine Gegner durch den Wolf. Nur mit einer Handfeuer-Waffe im Anschlag donnert er durch die Flure und Lager der Tarkov-Map „Factory“ und lässt niemanden entkommen.

Selbst den Wick-typischen Kopfschuss lässt er sich bei so manchem Gegner nicht nehmen, obwohl die schon längst wieder im Hauptmenü sind. Nebenbei läuft Musik aus den bekannten Action-Streifen der Wick-Reihe und bringt den Streamer richtig in Fahrt.

Wieso ist das so heftig? Wie der Action-Held „John Wick“ läuft Pestily über die Map und ballert mit seiner schallgedämpften Handfeuer-Waffe alles weg, was ihm über den Weg läuft. Er hat nicht mal eine Hauptwaffe dabei – Ein wenig Rüstung, ein paar Spritzen Propital und Meds, genügend Schuss und los.

Besonders im zweiten „Run“ legt der Australier richtig los und erledigt 7 Feinde, ohne mit der Wimper zu zucken. Dabei bleibt er die ganz Zeit über die Ruhe selbst und lässt sich nur von der wummernden Musik mal aus dem Takt bringen.

Die beiden Raid-Runs sind heftig und weit weg von dem, was normale Spieler sonst in Tarkov reißen. Da helfen auch unsere Tipps für Anfänger nicht.

Der Hardcore-Shooter bringt sonst eher langsames Gameplay mit, da man sein komplettes Inventar beim Tod verliert. Doch beim Streamer sieht alles schnell und leicht aus.

Wer ist Pestily? Der australische Streamer zockt vor allem Escape from Tarkov und konnte von dem Hype um den Shooter in den letzten Wochen extrem profitieren. Zeitweise war er sogar die Nummer 1 auf Twitch.

Er gilt als netter Kerl und sammelt nebenbei sogar noch Spenden für ein Projekt, das kranken Kindern helfen soll. Um mehr Geld für dieses Projekt zu sammeln, farmt er derzeit die extrem wertvollen roten Keycards.

Working on a reserve guide while collecting more red key cards for the giveaway to raise money for Starlight on the 25th!



Playing #escapefromtarkov @bstategames@BetaEFT



Live @ https://t.co/wAWH9xAPo5 pic.twitter.com/l3L7a6FxMg — Pestily (@Pestily) February 18, 2020

In einem Stream will er dann am 25. Februar die Karten in einer Giveaway-Aktion verteilen und mit den gesammelten Twitch-Spenden weiter an seinem Ziel von einer Million australischer Dollar für die „Starlight Children’s Foundation Australia“ arbeiten.

Wie findet ihr sein Video und seine Charity-Aktion?