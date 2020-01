Escape from Tarkov: So stehen die Chancen für einen Steam-Release

Der Hardcore-Shooter Escape from Tarkov befindet sich aktuell im Aufwind. Doch die Spieler fragen sich, ob er auch über Steam erscheint.

Was ist Escape from Tarkov? Der momentan sehr beliebte Hardcore-Shooter von Battelstate Games versetzt euch in die fiktive russische Stadt Tarkov. Dort gilt es, aus dem Gebiet zu entkommen, in welches euch das Spiel versetzt. Dabei kämpft ihr gegen andere Spieler und müsst sehr vorsichtig und taktisch vorgehen. Denn dank physikalisch korrekt berechneter Flugbahnen von Geschossen, kann selbst ein Streifschuss tödlich enden.

Solltet ihr nicht entkommen können, sondern auf dem Weg eliminiert werden, dann verliert ihr alle eure Ausrüstung, die ihr bei euch tragt. Daher ist es vor einem Match wichtig zu überlegen, welche Waffen und Items ihr mitnehmt und welche ihr in eurem Versteck bunkert.

Kommt es über Steam?

Wie könnt ihr Escape from Tarkov aktuell spielen? Der Shooter befindet sich in der Closed Beta und wird regelmäßig mit Updates versorgt. Über die offizielle Website escapefromtarkov.com ist es möglich, euch einen Zugang zu erkaufen. Gespielt wird dann über einen eigenen Client.

Wie sieht es mit einem Release über Steam aus? Die Entwickler erklärten vor einiger Zeit, dass sie Steam momentan noch meiden. Denn Escape from Tarkov ist noch nicht fertig. Es wird noch viel daran gearbeitet. Daher befürchtet das Team, dass sie mit vielen Rückerstattungen rechnen müssen, weil Spieler eben mit dem frühen Status des Shooters nicht zufrieden sein könnten.

Steam erlaubt eine Rückerstattung von Spielen innerhalb von zwei Wochen bei einer Spielzeit von weniger als zwei Stunden.

Escape from Tarkov ist ein forderndes Spiel, in das man sich hineinarbeiten muss, weswegen manche nicht nur vom unfertigen Status, sondern auch vom Schwierigkeitsgrad zu Beginn abgeschreckt werden könnten.

In einem Interview mit wccftech.com aus dem Jahr 2016 erklärten die Entwickler: „Wir werden das Spiel zuerst auf unserer Plattform veröffentlichen und danach auf Steam. Das ist der Plan.“

Steam hat Vor- und Nachteile

Was sind die Vorteile von Steam? Steam ist eine Plattform, über welche Spiele-Entwickler viele Kunden erreichen können. Es gibt über eine Milliarde Accounts mit mehr als 90 Millionen aktiven Nutzern.

Gerade Onlinespiele leben von einer möglichst großen Spielerzahl und je mehr potenzielle Kunden ein Studio erreichen kann, desto besser. Deswegen ist es wichtig, ein Spiel auch auf Steam anzubieten.

Was sind die Nachteile von Steam? Valve verlangt 30 Prozent der Einnahmen dafür, dass Entwickler ihr Spiel über die Plattform anbieten können. Das ist nicht gerade wenig. Darüber hinaus gibt es die bereits erwähnte Rückerstattungs-Möglichkeit. Gerade bei Spielen, in die man sich etwas länger einarbeiten muss und die in den ersten zwei Stunden nicht das zeigen, was eigentlich in ihnen steckt, kann dies zu einigen Rückerstattungen führen.

Erscheint Escape from Tarkov jetzt über Steam? Im FAQ des Spiels ist noch zu lesen, dass ein Release über Steam geplant ist. Allerdings wurde das FAQ auch schon seit 2015 nicht mehr aktualisiert. Es gibt aber auch keine anderslautende Aussage der Entwickler zum Thema. Daher ist davon auszugehen, dass Escape from Tarkov – wie die Entwickler schon meinten – kurz nach Release über Steam veröffentlicht wird, wenn das Spiel in einem guten Zustand ist.

Und so langsam kommt das Spiel auch dort hin, denn dank vieler Patches lohnt sich inzwischen ein Blick durchaus.