Escape from Tarkov bringt 2 neue Waffen – Dafür sind sie gut

Die Entwickler des Hardcore-Shooters Escape from Tarkov haben zwei neue Waffen ins Spiel eingeführt. Kurz vor dem nächsten Wipe ist dies eine gute Gelegenheit zu schauen, was diese überhaupt bringen.

Was haben die Entwickler eingeführt? Am 9. Mai fügte Battlestate Games nach einem größeren Update kürzlich die Pistole Colt M1911 und die Shpagin PPSh-41 Maschinenpistole ein. Dies ist für den Online-Shooter durchaus wichtig und interessant, da jede neue Waffe das Balancing beeinflussen kann.

Zwei spannende neue Waffen

Der Colt M1911 kann mit speziellen Kugeln auch Panzerungen durchschießen.

Was bringt der Colt M1911? Die Pistole wurde im Zweiten Weltkrieg von US-Soldaten benutzt und feuert .45 ACP-Kugeln ab, welche euch in zwei Varianten zur Verfügung stehen. Die Waffe und die Kugeln könnt ihr vom Händler Peacekeeper ab Level 2 kaufen.

.45 ACP FMJ (Full Metal Jacket) – Die Kugeln sind besonders gegen Feinde geeignet, die gepanzert sind. FMJ-Patronen können in der Regel sogar Level-3-Visiere durchschlagen.

.45 ACP RIP – Diese Kugeln verursachen mehr Basisschaden, durchdringen aber nicht so gut Panzerungen. Ihr erhaltet sie, wenn ihr Mechanic auf Level 4 gesteigert habt.

Die Shpagin PPsh-41 verursacht auf kurze Distanz viel Schaden.

Was bringt die PPSh-41? Die sowjetische Maschinenpistole kam ebenfalls während des Zweiten Weltkriegs zum Einsatz. Bis zum Ende des Krieges hatte die Sowjetunion mehr als sechs Millionen dieser Waffen hergestellt.

Sie feuert 7.62mm Tokarev-Kugeln aus einer Trommel. Diese Trommeln sind im Spiel aber schwer zu bekommen. Auf dem Markt werden horrende Preise dafür verlangt.

Die Waffe könnt ihr euch ab Level 2 beim Händler Prapor holen.

Die Shpagin PPsh-41 verursacht gerade auf kurze Distanz sehr hohen Schaden. Akkurat feuert die Maschinenpistole nur bis zu einer Distanz von 150 Metern.

Youtuber und Tarkov-Experte DeadlySlob stellt euch die beiden neuen Waffen im Video vor.

Probiert sie vor dem Wipe aus

Darum solltet ihr jetzt zugreifen: Ihr könnt beide nun im Spiel ausprobieren. Da in Kürze ein Wipe stattfindet und dann alles zurückgesetzt wird, ist dies nun die ideale Gelegenheit, die beiden neuen Waffen in Escape from Takrov auszuprobieren. Dann entscheidet ihr euch nach dem Wipe, welche euch besser liegt und nutzt diese.

Beide Waffen wurden zur Feier des Sieges über Nazi-Deutschland veröffentlicht, was erklärt, warum es sich um Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg handelt.

Spielt ihr gerne Multiplayer-Shooter und wollt wissen, welche derzeit besonders angesagt sind? Wir legen euch die MeinMMO-Liste der 11 besten Multiplayer-Shooter 2020 für PS4. Xbox One und PC ans Herz. Ihr findet bestimmt ein Spiel, das euch zusagt.