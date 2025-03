Ein 40-Jähriger schaut zum ersten Mal Animes und verliebt sich in einen 37 Jahre alten Klassiker

Ein 40-jähriger User aus dem Reddit-Forum zeigt, dass es nie zu spät ist, mit Animes anzufangen. Er verriet, dass er mit einem Film einstieg, der fast so alt ist wie er selbst.

Mit welchem Anime hat er seine Liebe entdeckt? Der User schreibt, dass er gerade 40 Jahre alt geworden sei, aber zum ersten Mal in Kontakt mit Animes kam (via Reddit). Er kenne zwar bekannte Serien wie Attack on Titan, doch er habe nie damit gerechnet, dass ihm das Schauen der Filme und Serien aus Japan Spaß machen könnte.

Der Anime-Neuling soll einen Artikel über den Einfluss von Akira auf das Kino gelesen haben. Auch MeinMMO berichtete darüber. Als großer Film-Fan entschloss er sich, den Anime anzuschauen und wurde überwältigt.

Der Anime-Klassiker sei nämlich viel düsterer, als er es von Animes erwartet hatte. Der User soll sich in den Neo-Tokyo- und Cyberpunk-Stil des Films verliebt haben. Das Ganze ist deshalb so witzig, weil der Anime fast so alt ist wie der User selbst.

Den beeindruckenden Stil von Akira könnt ihr euch hier ansehen:

Mit 40 Jahren den ersten Anime schauen

Was für Animes hat er sonst noch entdeckt? Nachdem Akira in dem User die Liebe für Animes erweckt hatte, hat er sich nach weiteren Serien umgeschaut. Nach einigen Trailern soll ihm Hell’s Paradise dabei ins Auge gesprungen sein. Sowohl die Animationen als auch die Story sollen ihn so überzeugt haben, dass der Anime sein Liebling wurde.

Dagegen soll ihn Attack on Titan nicht ganz so überzeugt haben. Ihm gefallen zwar die Action-Sequenzen und die Story, aber dem langsamen Erzähltempo und der Wiederholung einzelner Story-Elemente könne er nicht so viel abgewinnen.

Deshalb fragt er das Reddit-Forum, welche Animes sich sonst noch lohnen. Er stehe dabei auf ältere und dunklere Themen. Als Beispiele nennt er Solo Leveling und Chainsaw Man. Und die Anime-Community wäre nicht die Anime-Community, wenn sie nicht mit weiteren Tipps um die Ecke gekommen wäre.

Welche Animes empfiehlt die Community? Den Anime-Fans fallen viele weitere Serien ein, die in eine ähnliche Richtung schlagen wie Akira. Dazu zählen Neon Genesis Evangelion, Ghost in the Shell, Cowboy Bebop oder auch Cyberpunk Edgerunners.

Ein Fan ermutigt den Ersteller des Threads, Attack on Titan noch nicht aufzugeben. Er solle weiterschauen, da er sonst eine der besten Animes im Storytelling-Bereich verpassen würde. Weitere Tipps, die andere User haben, sind Parasyte, Monster und Vinland Saga.

Der 40-Jährige gab an, dass er sich nach all den Tipps eine Liste mit allen Animes erstellt hätte, die ihm gefielen. Um die Auswahl zu begrenzen, schaute er sich zunächst immer die Trailer an, damit er vorsortieren könne, welche Animes ihn interessieren.

