Kennt ihr die allerersten Spiele eurer Lieblingsentwickler? Testet es in unserem Quiz

Wahnsinn! Du hast (fast) alle Fragen richtig beantwortet und kennst dich bestens mit der Geschichte der Top-Entwickler und Publisher aus. Dir kann so schnell keiner was vormachen. Aber das ist kein Grund, sich auf den Erfolgen auszuruhen. Lerne weiter, dann wird dir kein Quiz zu schwer.

Hey, gar nicht mal so schlecht. Du hast über die Hälfte der Antworten richtig und hast solides Wissen über die Anfänge der größten Spielentwickler. Mach weiter so, informiere dich mehr und bald wirst du unser Quiz problemlos knacken könne.

Du kennst dich schon etwas mit der Geschichte der großen Spielentwickler aus, aber es reicht leider nur für höchstens die Hälfte der Punkte. Mach einfach an der Stelle weiter, an der du aufgehört hast und lerne mehr über die Geschichte der Devs und ihre alten Spiele. Dann schaffst du den Test das nächste Mal mit Links.

Hups, das war jetzt nicht so toll. Aber mach dir nichts draus. Man lernt ja bekanntlich nie aus. Nimm das Ergebnis als Ansporn dafür, mehr über deine Lieblingsentwickler- und Publisher zu lernen. Du wirst staunen, was sie zu ihrer Anfangszeit alles rausgebracht haben.

Side-scrolling Beat’em’Up “The Death and Return of Superman”

Sport-Spiel “One on One: Dr. J vs. Larry Bird”

Side-Scrolling-Plattformer “Jill of the Jungle”

RPG-Adventure “Minotaur: The Labyrinths of Crete”

Ihr müsst korrekt angeben, welches der 4 Spiele das Erste ist, das von dem jeweiligen Entwickler oder Publisher veröffentlicht wurde. Alle Spiele in diesem Quiz existieren wirklich und wurden auch wirklich von den jeweiligen Firmen rausgebracht, wir haben uns also nichts ausgedacht. Aber welche waren die Ersten?

So funktioniert das Quiz: In dem Quiz-Tool weiter unten findet ihr 10 große Entwickler und Publisher, die bereits seit Jahrzehnten Spiele veröffentlichen. Zu jedem davon werden je 4 Spielnamen angezeigt.

