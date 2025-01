28-Jähriger muss unmögliches Puzzle auf Twitch lösen: Nach 288 Stunden ist er müde, hungrig und am Ende, da kommt der Bann

Seit gestern habe ich den neuen Trailer von South of Midnight schon 12 Mal gesehen und fühle alles am Gothic-Folklore-Vibe

Hat da denn wer zugeschaut? Es ist wie vielen solchen Events: In den ersten Stunden lief das Event hervorragend und Erobb hatte 111.000 Zuschauer im Schnitt, aber dann sanken die Zahlen doch rapide ab. Er war zwar ständig auf Sendung und wechselte zwischen Puzzle und Schlafen, hatte aber nach dem anfänglichen Hype nur „relativ normale Zuschauerzahlen“ von um die 3.000. Wir haben zuletzt einige Streamer angeschaut, bei denen der Rubel rollt: Wir haben ausgerechnet, was 8 deutschsprachige Streamer pro Stunde auf Twitch verdienen

In den Kommentaren scheint man Erobb jedenfalls nicht so leicht davonkommen zu lassen: Der Run sei ganz klar unvollständig und müsse wiederholt werden – und zwar von Beginn an, heißt es da von sadistischen Reddit-Nutzern.

Der Chat hatte erkannt, dass der Streamer offenbar Puzzle-Teile nummeriert hatte, um das Puzzle leichter zu lösen. Ein aufmerksamer Zuschauer hatte ihn dabei ertappt und das immer wieder in den Chat gepostet (via reddit ).

