Wir haben ausgerechnet, was 8 deutschsprachige Streamer pro Stunde auf Twitch verdienen

In unserem Artikel gehen wir aber nur von Tier-1-Abos aus. Die tatsächlichen Einnahmen der Streamer dürften deutlich höher liegen. Wir verwenden einen Subrechner, um auf die Zahlen zu kommen (via gaming-tools ): Der zieht schon den Anteil von Twitch, die Gebührenkosten von etwa PayPal und einen Teil der Steuern ab.

Was ist so ein Abo wert? Ein Abo der Stufe 1 kostet in Deutschland 4,99 €. Streamer, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen und dadurch Partner von Twitch sind, erhalten 70 % des Umsatzes. Neben den Twitch-Gebühren geht auch Geld fürs Finanzamt und PayPal ab.

