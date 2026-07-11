Erling Haaland zeigt sein Pokémon-Team, will Meinungen dazu und als Experte sage ich: Er macht einen großen Fehler

Auch große Stars des Sports haben mitunter Zeit, um in die Welt der Pokémon abzutauchen. Einer hat sein Team präsentiert, bei dem eine Sache ins Auge sticht.

Wer ist das? Erling Haaland ist ein Fußballspieler, der bei Manchester City unter Vertrag steht und für die norwegische Nationalmannschaft auch bei der WM vertreten ist. Er gilt aktuell als einer der besten Fußballer und wurde 2023 zu Europas Fußballer des Jahres gewählt.

Neben der sportlichen Profikarriere findet er jedoch auch Zeit, um Pokémon-Trainer zu sein. Auf dem Weg zur WM hat er ein Foto seines aktuellen Teams in Pokémon Feuerrot/Blattgrün gezeigt und gemeint, man solle sein Team bewerten. Und dabei fällt mir als Pokémon-Experte eine Sache auf.

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Gute Monster, doch ein elementares Problem

Was für ein Team hat Haaland? Das Bild, das Haaland auf Snapchat gepostet hat und das auf unzähligen Plattformen wie X hochgeladen wurden, zeigt folgendes Team:

Glurak auf Level 54

Relaxo auf Level 31

Kadabra auf Level 36

Blitza auf Level 26

Dragonir auf Level 31

Lapras auf Level 25

Wie gut ist das Team? Es fällt direkt auf, dass Haaland ein sehr ausgewogenes Team besitzt, wenn man die verschiedenen Typen und ihre Abdeckung gegenüber gegnerischen Monstern anschaut. Sowohl die Top 4 als auch der Rivale sollten, vernünftige Attacken vorausgesetzt, mit diesen Pokémon-Typen durchaus machbar sein.

Lorelei kann gut mit Blitza und Glurak bezwungen werden, Bruno wird Kadabra und Lapras nicht viel entgegenzusetzen haben. Kadabra kann ebenfalls Agathe im Alleingang bezwingen. Und Siegfried wird gegen Lapras und, wenn das Dragonir zu Draogran wird und schneller ist als das Team von Siegfried, ebenfalls keine Chance haben.

Auch der Rivale wird am Ende große Probleme haben, gegen das Team von Haaland zu bestehen.

Was könnte verbessert werden? Ich persönlich würde schauen, dass ich Kadabra noch durch einen Tausch zu Simsala entwickelt bekomme. Auch wenn die Werte von Kadabra, vor allem der Spezial-Angriff und die Geschwindigkeit, bereits gut sind, so besitzt Simsala dennoch noch stärkere Werte.

Zudem würde ich überlegen, ob das Blitza nicht noch besser gegen Zapdos getauscht wird. Zapdos besitzt zwar den zusätzlichen Typ Flug und damit mehr Typen-Schwächen als Blitza, ist jedoch insgesamt ein besseres Monster, da es wesentlich mehr Schaden einstecken kann als Blitza und dennoch gut austeilen kann.

Ein Fehler, den fast jeder schon mal gemacht hat

Außerdem gibt es einen elementaren Punkt, der im Team von Haaland auffällt: die Level-Unterschiede. Während das Glurak mit 54 bereits auf einem stabilen Level ist, so hinkt der Rest des Teams doch deutlich hinterher – ein typisches Phänomen, das wohl viele Trainer in ihren ersten Durchläufen der Pokémon-Spiele erlebt haben.

Bezüglich des Kampfes gegen die Top 4 sollte Haaland hier hingegen noch einige Trainings-Sessions außerhalb des Platzes einlegen und auch den Rest des Teams stärken. Andernfalls könnte er hier große Probleme bekommen.

Anzumerken sei hier, dass er das Lapras wahrscheinlich erst vor kurzem erhalten hat und bis auf Kadabra auch der Rest der Monster erst vor kurzem in sein Team gewandert sein können, was die aktuell großen Unterschiede erklären würde.

Was haltet ihr von seinem Team? Würdet ihr hier auf andere Pokémon setzen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr als Trainer ebenfalls in Pokémon GO unterwegs seid, dann solltet ihr an diesem Wochenende unbedingt im Spiel vorbeischauen. Denn dort läuft mit dem GO Fest das größte Event des Jahres.