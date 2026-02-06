17 Jahre altes MMORPG will wie Harry Potter sein, ist auf PS5, Xbox und Switch ein großer Erfolg

17 Jahre altes MMORPG will wie Harry Potter sein, ist auf PS5, Xbox und Switch ein großer Erfolg

Denkt man an die großen MMORPGs, dann denkt man wohl nicht direkt an Wizard101, doch 17 Jahre nach dem Release haben die Entwickler einen neuen Meilenstein erreicht, der für viele überraschend kommt.

Was ist das für ein MMORPG? Wem schon immer ein MMORPG wie Harry Potter fehlte, der wird bei Wizard101 fündig. Das MMORPG aus 2008 orientiert sich etwas an der Welt der Magie und Zauber und lässt die Spieler die Rolle von Schülern an der „Ravenwood School of Magic Arts“ übernehmen.

Dabei lernen die Spieler Zaubersprüche und dürfen diese auch im Kampf gegen Feinde einsetzen. Das MMORPG ist deutlich auf eine jüngere Zielgruppe ausgerichtet, so gibt es eine extra Schutzvorrichtung für Kinder unter 13 Jahren.

Seitdem das MMORPG und das Entwicklerstudio KingIsle Entertainment im Januar 2021 durch die deutsche Firma Gamigo gekauft wurden, gab es einige Änderungen am MMORPG, die sich jetzt sehr erfolgreich darstellen.

Der magische Aufschwung

Was hat das MMORPG jetzt erreicht? Obwohl das MMORPG schon über 17 Jahre lang existiert, kam erst vor vier Monaten die Expansion auf PS5 und Xbox Series X|S. Einige Zeit später erfolgte auch der Release einer Version auf der Switch.

Diese Expansion lief extrem gut. Laut einer Pressemitteilung der Entwickler, die MeinMMO vorliegt, hat man in nur vier Monaten über eine Million Downloads auf den neuen Plattformen erreicht. Damit zählt das familienfreundliche MMORPG zu den größten Titeln im Genre und lockt trotz seines hohen Alters noch neue Spieler in die magische Welt.

„Dieser Meilenstein spricht Bände über die Stärke der Marke Wizard101 und seiner Spielerbasis“, so Wolfgang Duhr, CEO der Gamigo Group. „Dieses Projekt wurde von Spielern weltweit sehnlichst erwartet, und wir freuen uns, sagen zu können, dass sich die harte Arbeit, die nötig war, um es zu verwirklichen, gelohnt hat. Wir sind jedoch noch nicht bereit, unsere Zauberstäbe wegzulegen – vor Wizard101, KingsIsle Entertainment und der gamigo group als Ganzes liegen noch viele Meilensteine.“

Kann das auch für andere Titel klappen? Schon die Analysten von New World haben gesehen, dass der Konsolen-Markt hungrig nach neuen MMORPGs ist. Auch der Erfolg von Wizard101 spricht für den Hunger nach dem Genre auf den Plattformen.

Neben dem MMORPG Trove, das ebenfalls von der Gamigo Group vertrieben wird, hätte das Portfolio des Publishers mit RIFT und Fiesta Europe noch weitere Titel, die für einen Konsolen-Release infrage kommen. Ob der Erfolg bei Wizard101 nun zur neuen Strategie führt, ist allerdings unbekannt.

Auch wenn Wizard101 noch nicht ganz Harry Potter ist, verzaubert die magische Welt neuerdings wieder viele Spieler. Aber auch von Harry Potter gibt es ein MMORPG, das von vielen übersehen wird, wohl weil sein Art-Style nicht wirklich zu den Verfilmungen passt: Ein neues MMORPG zu Harry Potter ist erschienen und bietet das, was Hogwarts Legacy fehlte

Quelle(n): massivelyop.com, youtube.com
