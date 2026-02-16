Eragon: Trailer, Start und Cast – Alle Infos zur Fantasy-Serie auf Disney+

Eragon wird als Serie bei Disney+ neu verfilmt, nachdem der Kinofilm aus dem Jahr 2006 viele Fans enttäuschte. Alles, was derzeit zur Produktion bekannt ist, findet ihr in diesem Artikel.

Was ist Eragon? Es handelt sich um eine Fantasy-Romanreihe des US-amerikanischen Schriftstellers Christopher Paolini. Der erste Band erschien bereits 2003 und erhielt bis 2011 drei Fortsetzungen.

Die Bücher erzählen vom Drachenreiter Eragon, der in der Welt Alagaësia lebt und sich dort gemeinsam mit seinem Drachen Saphira gegen die bösen Mächte des Königs Galbatorix stellt.

Die Bücher waren sehr erfolgreich und haben sich laut USA Today insgesamt weltweit 35 Millionen Mal verkauft.

2006 erschien ein Kinofilm, der den ersten Teil adaptierte. 124 Kritiker kamen auf Rotten Tomatoes zu einer Wertung von nur 15 %, über 250.000 User werteten mit 46 %.

Disney+ gibt der Vorlage bald schon eine zweite Chance und arbeitet an einer Serie. Während das bereits seit 2022 bekannt ist, gibt es nun endlich konkrete Informationen.

Wann erscheint die Serie zu Eragon? Die Serie befindet sich erst in der Vorproduktion und stellt ihr Team zusammen. Da die Dreharbeiten noch nicht begonnen haben, ist ein Release frühestens 2027 realistisch. Der Start könnte sich aber auch bis 2028 verzögern.

Gibt es einen Trailer? Derzeit gibt es noch kein Bildmaterial zur Serie. Wenn sich das ändert, werden wir den Trailer an dieser Stelle zeigen. Das Titelbild dieses Artikels stammt aus dem Film von 2006, genauso wie der folgende Trailer, der zeigt, wie Eragons Abenteuer damals aussah:

Eragon: Stream und Staffeln

Wo kann man Eragon streamen? Sobald die Serie startet, wird sie aller Voraussicht nach beim Streaming-Dienst Disney+ verfügbar sein.

Wie viele Staffeln wird es geben? Das ist zurzeit noch nicht bekannt. Variety zufolge hat sich das produzierende Studio 20th Television (gehört zu Disney) jedoch die Rechte für alle vier Bücher gesichert.

Möglicherweise zeigt Staffel 1 die Ereignisse des ersten Bandes, während weitere drei Staffeln den Rest der Geschichte abbilden.

Eragon: Handlung, Team und Cast

Worum geht es in der Serie? Erwartbar ist, dass die Serie der Handlung der Bücher direkt folgt. Die offizielle Beschreibung seitens Disney lautet wie folgt:

„Als das Schicksal einen gewöhnlichen Teenager auswählt, um der erste Drachenreiter seit über hundert Jahren zu werden, muss er eine unzerbrechliche Verbindung zu seinem Drachen aufbauen, uralte Magie meistern und den wahnsinnigen König herausfordern, der die Reiter vernichtet hat.“ (via Variety)

Wir werden abermals Zeuge, wie aus dem einfachen Bauernjungen ein Held wird. Dabei werden Themen wie Erwachsenwerden, Treue und Freundschaft behandelt.

Wer spielt in der Serie mit? Eragon befindet sich noch in einer frühen Phase der Produktion. Disney hat zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten, wer in die Rollen von Eragon, seinem Mentor Brom oder König Galbatorix schlüpft.

Wer steckt im Team hinter der Serie? Als Leiter der Produktion fungieren sowohl der Autor der Buchvorlage, Christopher Paolini, als auch Todd Harthan (High Potential). Letzterer bildet gemeinsam mit Todd Helbing (Superman & Lois) das Showrunner-Duo.

Gemeinsam mit Marc Webb (The Amazing Spider-Man) und Rachel Moore (Furiosa: A Mad Max Saga) stemmen sie die Produktion der Serie.

Dass die Bücher neu verfilmt werden, ist unter anderem den Bitten der Fangemeinde zu verdanken. Bereits bei der Ankündigung der Produktion im Jahr 2022 schrieb Autor Christopher Paolini auf x.com:

Ich kann euch gar nicht sagen, wie viele Gespräche, Treffen und Nachrichten nötig waren, um diesen Punkt zu erreichen. Und wir stehen noch ganz am Anfang! All dies wäre jedoch ohne all diejenigen, die die Bücher gelesen, die Tweetstorms unterstützt und sich über die Jahre an dieser Fangemeinde beteiligt haben, nicht möglich gewesen. Deshalb ein großes Dankeschön von mir an alle Alagaësier da draußen. Christopher Paolini

Sobald es neue Informationen zur Serie gibt, werden wir diesen Artikel entsprechend aktualisieren. Nun wollen wir eure Meinung wissen. Freut ihr euch auf die Eragon-Serie? Schreibt uns eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare. Wer jetzt Lust auf mehr aus dem Genre hat, sollte hier vorbeischauen: Das sind die 9 besten Fantasy-Serien aller Zeiten via IMDb