Ex-Entwickler von WoW haben ein neues MMO auf Steam, in dem euer Mount eine wichtige Rolle spielt 

Zu den MMO-Aspekten gehören aber auch Reitgemeinschaften, die wie Gilden in klassischen MMOs fungieren. In der offenen Welt könnt ihr auch fremde Spieler treffen und mit ihnen chatten oder euch ans für einen Plausch ans Lagerfeuer setzen. Equinox: Homecoming setzt die MMO-Elemente vor allem als Social-MMO um.

Neben der emotionsgeladenen Story gibt es auch echte MMO-Elemente in der offenen Welt. Gemeinsam mit anderen Spielern könnt ihr ausreiten, an Wettbewerben teilnehmen oder Teile des Rätsels lösen. Euch erwarten unterschiedliche Landschaften in der Open-World mit versteckten Orten und Geheimnissen.

Was ist das für ein MMO? Das Entwicklerteam vom schwedischen Studio Blue Scarab Entertainment, das sich aus Ex-Entwicklern von WoW, Star Stable Online und Age of Conan zusammensetzt, hat ihr neues Spiel im Early Access auf Steam veröffentlicht. Equinox: Homecoming ist alles andere als ein typisches MMO.

