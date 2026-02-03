Chef von Epic Games möchte nicht „auf dem Grab von Steam tanzen“, hat andere Pläne für die Beziehung zu Valve

Der Chef vom Epic Games Store, Steve Allison, sprach über den aktuellen Stand und die Zukunftspläne des Launchers. Dabei redete er auch darüber, wie sie mit Steam als Konkurrent umgehen wollen.

Was plant Steve Allison für eine Beziehung zu Valve? In einem Interview mit IGN sprach der Chef vom Epic Games Store, Steve Allison, über die Plattform und die kommenden Ziele. Aktuell nutzen monatlich ungefähr 68 Millionen Menschen den Store und davon ist ein großer Teil auch gleichzeitig auf Steam.

Steve Allison führt aus, dass sie zwar glücklich darüber wären, würden sie größere Zahlen als Steam schreiben, das aber nicht der Plan sei: „Unser Ziel ist es jedoch nicht, auf dem Grab von Steam zu tanzen oder Ähnliches. Wir möchten einen beständigen Ort schaffen, an dem Entwickler davon ausgehen können, 25 bis 30 % ihrer Spiele zu verkaufen.“

Epic Games setzt auf Mobile und Fortnite

Was sind die Ziele vom Epic Games Store? Der Epic Games Store soll auf dem PC einen Marktanteil von 25 bis 30 % erreichen. Dabei soll die Plattform so relevant werden, dass Entwickler an dem Store nicht vorbeikommen und sie als eine Art „Muss“ gilt.

Weiter meint Steve Allison, dass der Epic Games Store nicht nur auf dem PC stattfinden soll. Er soll plattformübergreifend nutzbar sein, also sowohl auf dem PC als auch auf Android und iOS eine Anlaufstelle darstellen. Dabei sind natürlich auch Mobile-Titel wie beispielsweise Genshin Impact im Fokus.

In Zukunft sollen Kunden in den Epic Games Store gebracht werden, indem ihnen exklusive Kosmetikartikel in Fortnite winken. Kauft man ein bestimmtes Spiel im Epic Games Store, so wird in Fortnite ein bestimmtes passendes Item freigeschaltet. Wer beispielsweise Hogwarts Legacy im Epic Games Store erworben hatte, durfte sich über einen Schokofrosch-Rucksack für seinen Charakter in Fortnite freuen.

Auch soll der Store an sich überarbeitet werden und Community-Funktionen erhalten.

Ein großer Pluspunkt des Epic Games Stores ist das regelmäßige Verschenken von Videospielen. Auch Hogwarts Legacy war bereits unter den verschenkten Games. Die Funktion kommt bei den Nutzern vom Epic Games Store gut an: Großer Konkurrent von Steam lockt Spieler seit Jahren mit kostenlosen Games, hat sie so perfekt abgerichtet: „Ich hab mir Alarm eingerichtet“

Quelle(n): IGN, gamesradar
