Entwickler von Star Wars Outlaws reagieren auf „unfaire“ Kritik zur Map – „Das ist aus dem Kontext gerissen“

Fans kritisierten Star Wars Outlaws wegen der vermutlichen Map-Größe. Nun reagierten die Entwickler auf die Kritik und wiesen diese als aus dem Kontext gerissen zurück.

Was haben Fans an Star Wars Outlaws kritisiert? In einem Interview mit IGN enthüllten die Entwickler von Star Wars Outlaws, dass die Planeten des Spiels zwei bis drei Mal so groß seien wie eine Zone aus Assassin’s Creed Odyssey und es 5 Minuten dauern würde, sie mit einem Speeder zu durchqueren.

Diese Aussagen sorgten letztendlich für Kritik bei den Fans. Vielen Nutzern klang dies zunächst nach einer viel zu kleinen Map. Der Nutzer MattAAW kommentiert beispielsweise unter dem Artikel auf X, dass die 5 Minuten, an denen sich viele Spieler aufhängen, eine Umschreibung für eine „extrem kleine Map“ seien.

Den Trailer zu Star Wars Outlaws seht ihr hier:

Die Kritik ist unfair und aus dem Kontext gerissen

Wie reagieren die Entwickler auf die Kritik? Nach der Kritik sprachen unsere Kollegen von JeuxVideo mit Julian Gerighty, dem Creative Director, über die Reaktionen der Spieler.

Er bezeichnete die Reaktionen als „ungerecht und aus dem Kontext gerissen“. Er erklärte weiter, dass die angegebene Zeit lediglich eine Schätzung gewesen sei, wie lange man mit einem Speeder Bike in einer konstanten geraden Linie ohne jegliche Ablenkung benötigen würde.

Auch andere Spieler scheinen die aktuelle Kritik überzogen zu finden. In einem Reddit-Thread von Nutzer „spurs_legacy“ erklärt der Spieler, dass ihm persönlich die Qualität der Map wichtiger sei als die Quantität. Diese Ansicht teilen auch einige andere Nutzer.

Damit geht man wohl in einen anderen Weg als das SciFi-RPG Starfield, das zwar unzählige Planeten hatte, die jedoch größtenteils ziemlich leer waren.

Was können Spieler in Star Wars Outlaws erwarten? Laut Gerighty dürfen sich die Spieler jedoch auf eine Welt freuen, die viele Aktivitäten bietet und nicht durch leeren Raum enttäuscht. Das Hauptziel sei es, eine dichte und lebendige Welt zu schaffen, die den Spielern ein immersives Erlebnis bietet, in dem sie viele Stunden versinken können.

