Fast 400.000 Menschen schauen sich den Leak zum neuen Battlefield an, auch ein Entwickler kommentiert

Die Tests für das nächste Battlefield laufen auf Hochtouren, wenn auch eigentlich im Geheimen. In den sozialen Medien halten sich jedoch einige Spieler nicht daran und zeigen bereits munter Gameplay aus den Tests. Ein geleaktes Gameplay-Video wird fast 400.000 Mal angesehen und sogar ein Entwickler kommentiert darunter.

Was ist das für ein Leak? In den sozialen Medien kursieren seit einigen Tagen vermehrt geleakte Gameplay-Videos aus den Tests zum neuen Battlefield. Eigentlich unterliegen die Spieletests einer Geheimhaltungsklausel, an die alle Tester gebunden sind, manch einer ignoriert das Verbot jedoch und präsentiert die unfertige Version bereits jetzt der Welt.

Die Leaks erregen großes Aufsehen. Ein Video erreicht in nur vier Tagen fast 400.000 Aufrufe. Darin zu sehen ist eine neue Kernmechanik des Spiels.

Die Leaks entstanden im Rahmen von Battlefield Labs:

Leak zeigt Mechanik, Entwickler erklärt sie

Was gibt es im Video zu sehen? Im geleakten Gameplay wird eine kurze Szene gezeigt, in der ein Spieler einem gefallenen Kameraden wieder auf die Beine hilft. Das Wiederbeleben ist eine Kernmechanik von Battlefield und erhält im neuesten Teil ein weiteres Feature.

Wie im Video zu sehen ist, muss man in Zukunft seine Kameraden nicht mehr am Todespunkt wiederbeleben, sondern kann ihre verwundeten Körper zuvor in Sicherheit bringen. Diese Neuerung könnte das taktische Gameplay erheblich verändern, denn in den vorherigen Teilen passierte es des Öfteren, dass Spieler direkt nach der Wiederbelebung erneut erledigt wurden. Das könnte sich nun ändern.

Was sagt der Entwickler? Das virale Leak-Video hat es wohl auch in den Fokus von Battlefield Lead Producer David Sirland geschafft. Der Entwickler ließ es sich nicht nehmen, die Mechanik für die Spieler genauer zu erklären. Er sagt, das Ziehen und Ablegen von Körpern sei jederzeit abbrechbar. Außerdem soll es noch mehr „lustige Interaktionen“ geben.

Ein Nutzer zeigt sich unter der Erklärung verwundert, dass ein Entwickler okay mit geleakten Gameplay-Videos ist. David Sirland antwortet darauf (via X.com): „Ich bin nicht einverstanden mit Leaks, sie werden auch entsprechend bekämpft. Das Ziehen und Wiederbeleben ist ein wichtiges Merkmal der Wiederbelebungsschleife. Ich erwarte, dass ich beim nächsten Test in den Labors [Anmerkung der Redaktion: Spieltests in Battlefield] einige interessante Anwendungen sehen werde.“

Wenn ihr Interesse am nächsten Battlefield habt und statt Leaks anzusehen, lieber selbst mal spielen wollt, könnt ihr euch jederzeit für die Spieletests von Battlefield anmelden. Eine genaue Erklärung, wie ihr mitmachen könnt, haben wir hier für euch vorbereitet: Battlefield Labs Anmeldung – So macht ihr beim neuen Playtest mit