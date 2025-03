Ein Konkurrent zu Battlefield bekommt endlich die ersehnte Koop-Kampagne – Aber die ist für Spieler „eine komplette Enttäuschung“

Habt ihr die Black Hawk Down bereits ausprobiert? Schreibt uns doch gerne in die Kommentare, wie ihr den Modus fandet und ob ihr die harsche Kritik nachvollziehen könnt. Einen Überblick über die interessantesten Shooter-Releases des Jahres bekommt ihr hier: 10 neue Shooter, die 2025 besonders interessant sind – Diese Releases solltet ihr im Kalender eintragen

Fans haben die Kampagne mit großer Vorfreude erwartet. Unter dem Trailer auf YouTube häufen sich Kommentare derer, die sich noch an den Film (sowie an das Spiel aus dem Jahr 2003) erinnern. Viele Spieler können zudem gar nicht fassen, dass die Kampagne komplett kostenlos spielbar ist.

Um welches Spiel geht es hier? Die Rede ist von Delta Force – Black Hawk Down. Dabei handelt es sich um eine kostenlose Koop-Kampagne für den Free2Play-Shooter Delta Force, der im Dezember 2024 auf Steam erschienen ist. Entwickelt wird das Spiel vom chinesischen Studio Team Jade, das auch an Call of Duty: Mobile gearbeitet hat.

