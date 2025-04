Ein Entwickler erklärt: Wer seine ganze Arbeit einer KI überlässt, der bleibt dumm

Blizzard ändert die Season-Belohnungen in Diablo 4 grundlegend, wirft quasi alles raus, was ihr nicht haben wollt

Neues Taktik-Spiel ist wie XCOM, aber in einer Fantasy-Welt, erinnert an einen düsteren Steam-Hit

Der Steam-Sommerhit 2022 bekommt Frankenstein-Cyborgs per Gratis-DLC und bringt mich in Wallung

Der Trailer zu Update 1.1 „Invaders of Oakveil“ in V Rising

Im Bundesstaat Texas sollen mehr als 4.000 Stellen durch eine KI ersetzt werden. Damit will man Geld einsparen und die Arbeit vereinfachen. Doch die Begeisterung hält sich in Grenzen, denn bisher scheint die Software noch fehleranfällig zu sein: KI macht gerade mehr als 4.000 Menschen arbeitslos, weil man so 20 Millionen Euro pro Jahr einsparen kann

(…) Dieser ‘Aha!’-Moment stellt das Gehirn neu ein […], das Äquivalent zum Muskelgedächtnis, und so wachsen wir als Ingenieure. Wenn wir diesen Kampf an die KI auslagern, berauben wir uns selbst dieser Wachstumschancen. Wir bekommen Lösungen ohne Verständnis.

Das schreibt der Entwickler: Der norwegische Entwickler Christian Ekrem erklärt, dass er KI nicht ablehnt. Er sieht aber eine Gefahr darin, wenn Personen alle Aufgaben an KI abgeben würden. Denn dadurch würde man nicht nur die eigentliche Aufgabe an die KI abgeben, sondern auch die Fähigkeit verlieren, den Prozess dahinter zu verstehen.

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Ihr dachtet, keiner will die Switch 2, weil sie so teuer ist, doch jetzt meldet sich der Boss von Nintendo

Studenten spionieren Passanten mit versteckter Kamera und einer KI aus, finden Name und Adresse in Sekunden heraus

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to